Xabi Alonso (44 de ani) va fi noul antrenor al lui Liverpool. ”Cormoranii” s-au decis și vor face o schimbare la nivelul băncii tehnice, nemulțumiți fiind de rezultatele echipei din acest sezon cu Arne Slot pe bancă.

Liverpool, campioana en-titre din Premier League, este în pericol să piardă participarea în UEFA Champions League pentru sezonul următor, în ciuda investițiilor masive făcute în vară pentru transferuri. Clubul a atins un prag istoric, de aproape 500 de milioane de euro pentru jucători precum Alexander Isak, Florian Wirtz, Jeremie Frimpong sau Milos Kerkez.

Germanii de la Bild au făcut anunțul: Xabi Alonso se va întoarce din sezonul următor ca antrenor la echipa pentru care a evoluat între 2004 și 2009 și va bifa o nouă provocare importantă în cariera sa, după experiența eșuată de la Real Madrid.