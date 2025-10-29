Werder Bremen și VfL Wolfsburg, eliminate în fazele inaugurale ale competiției
După ce în primul tur al Cupei Germaniei a fost eliminată Werder Bremen (6 trofee DFB-Pokal în palmares / 0-1 Arminia Bielefeld), în runda a doua a venit rândul lui VfL Wolfsburg (1 trofeu DFB-Pokal în palmares) să părăsească competiția. Trupa lui Paul Simonis a fost învinsă chiar pe Volkswagen Arena de divizionara secundă Holstein Kiel, scor 0-1.
În celelalte meciuri de ieri, Borussia Dortmund a trecut, după lovituri de departajare, de Eintracht Frankfurt, Hertha s-a impus în fața lui Elversberg, iar Hamburg a trecut la limită de Heidenheim.
Azi sunt programate câteva partide tari, precum Koln - Bayern Munchen, Monchengladbach- Karlsruhe sau Mainz - Stuttgart. În sezonul trecut, trofeul a fost fost câștigat de VfB Stuttgart, care s-a impus în finala cu Arminia Bielefeld (4-2) de pe Olympiastadion din Berlin.
Turul al doilea al DFB-Pokal
Meciuri disputate pe 28 octombrie:
Eintracht Frankfurt - Borussia Dortmund 1-1 (2-4 după lovituri de departajare)
Hertha BSC - SV Elversberg 3–0
FC Heidenheim - Hamburger SV 0-1
VfL Wolfsburg - Holstein Kiel 0-1
Meciuri programate pentru 29 octombrie:
Energie Cottbus - RB Leipzig
Borussia Monchengladbach - Karlsruher SC
FC Augsburg - VfL Bochum
FC St. Pauli - TSG Hoffenheim
FV Illertissen - FC Magdeburg
Greuther Furth - FC Kaiserslautern
SC Paderborn - Bayer Leverkusen
Mainz 05 - VfB Stuttgart
FC Koln - Bayern Munchen
Union Berlin - Arminia Bielefeld
SV Darmstadt - Schalke 04
Fortuna Dusseldorf - SC Freiburg
Foto - Getty Images