Werder Bremen și VfL Wolfsburg, eliminate în fazele inaugurale ale competiției

După ce în primul tur al Cupei Germaniei a fost eliminată Werder Bremen (6 trofee DFB-Pokal în palmares / 0-1 Arminia Bielefeld), în runda a doua a venit rândul lui VfL Wolfsburg (1 trofeu DFB-Pokal în palmares) să părăsească competiția. Trupa lui Paul Simonis a fost învinsă chiar pe Volkswagen Arena de divizionara secundă Holstein Kiel, scor 0-1.

În celelalte meciuri de ieri, Borussia Dortmund a trecut, după lovituri de departajare, de Eintracht Frankfurt, Hertha s-a impus în fața lui Elversberg, iar Hamburg a trecut la limită de Heidenheim.



Azi sunt programate câteva partide tari, precum Koln - Bayern Munchen, Monchengladbach- Karlsruhe sau Mainz - Stuttgart. În sezonul trecut, trofeul a fost fost câștigat de VfB Stuttgart, care s-a impus în finala cu Arminia Bielefeld (4-2) de pe Olympiastadion din Berlin.



Turul al doilea al DFB-Pokal

Meciuri disputate pe 28 octombrie:

Eintracht Frankfurt - Borussia Dortmund 1-1 (2-4 după lovituri de departajare)

Hertha BSC - SV Elversberg 3–0

FC Heidenheim - Hamburger SV 0-1

VfL Wolfsburg - Holstein Kiel 0-1





Meciuri programate pentru 29 octombrie:

Energie Cottbus - RB Leipzig

Borussia Monchengladbach - Karlsruher SC

FC Augsburg - VfL Bochum

FC St. Pauli - TSG Hoffenheim

FV Illertissen - FC Magdeburg

Greuther Furth - FC Kaiserslautern

SC Paderborn - Bayer Leverkusen

Mainz 05 - VfB Stuttgart

FC Koln - Bayern Munchen

Union Berlin - Arminia Bielefeld

SV Darmstadt - Schalke 04

Fortuna Dusseldorf - SC Freiburg



