Campioana Germaniei, Bayern Munchen, a învins, sâmbătă, în deplasare, scor 3-0, formaţia Borussia Monchengladbach, în etapa a opta din Bundesliga.

Cu Jens Castrop eliminat pentru roşu direct, în minutul 19, Borussia Monchengladbach a rezistat o oră pe teren propriu. În minutul 64 însă, Joshua Kimmich (foto) a deschis scorul pentru oaspeţi, iar după cinci minute Raphael Guerreiro majorat avantajul campioanei. Kevin Stoger a ratat un penalty pentru gazde, în minutul 75, iar Lennart Karl a închis tabela, în minutul 81.

Potrivit news.ro, Bayern s-a impus cu 3-0 şi are opt victorii în primele opt etape, fiind lider cu 24 de puncte. Borussia Monchengladbach e ultima în clasament, a 18-a, cu trei puncte.

Rezultate înregistrate, sâmbătă, în etapa a 8-a din Bundesliga:

Eintracht Frankfurt – FSV Mainz 2-0 (J. Burkardt 36. 56);

Borussia Monchengladbach – Bayern Munchen 0-3 (Kimmich 64, Guerreiro 69, L. Karl 81);

Augsburg – RB Leipzig 0-6 (Diomande 10, Romulo 18, A. Nusa 22, Baumgartner 38, Ouedraogo 56, Lukeba 65);

Hoffenheim – Heidenheim 3-1 (Asllani 18, Lemperle 45+2, Kramaric 63 / Schimmer 75);

Hamburger SV – Werder Bremen 0-1 (Daghim 15)

