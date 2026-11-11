Portarul român a ajuns titular la Celta Vigo pentru al doilea sezon consecutiv, atât în La Liga, cât și în Europa League, iar evoluțiile sale l-au readus, pe merit, în atenția presei internaționale. Într-un interviu acordat publicației Gazzetta dello Sport, goalkeeperul a vorbit deschis despre căderea de la Inter, momentele dificile din carieră și revenirea în fotbalul de top.

„Am fost «uitat» de Inter, acum îi opresc pe Mbappe și Vinicius”

Unul dintre cele mai importante momente din cariera lui Radu rămâne partida Bologna - Inter, din aprilie 2022. Portarul român a comis atunci o eroare decisivă, după ce i-a oferit mingea lui Nicola Sansone, iar Inter a pierdut cu 1-2. În lupta pentru titlu, rezultatul a cântărit enorm, iar AC Milan a profitat pentru a se apropia de câștigarea campionatului.

Patru ani mai târziu, Radu privește cu alți ochi acel episod. În decembrie 2025, românul a păstrat poarta intactă pe Santiago Bernabeu, într-o victorie cu 2-0 a celor de la Celta Vigo. Mbappe, Vinicius și Bellingham nu au reușit să-l învingă.

„În decembrie 2025, cu doar un an înainte eram scos din lot la Inter, uitat de lume. Când m-am întors în vestiar, m-am gândit la tot ce trăisem în ultimii ani, din 2022 până la transferul la Celta. Am suferit, dar am crescut”, a povestit portarul.

„Am visat să devin succesorul lui Handanovic. Am muncit pentru asta, dar nu am reușit. Nu este însă sfârșitul lumii. Regret doar că, atunci când mă uit în urmă la acea perioadă, mă văd ca pe un copil. Munceam foarte mult, dar îmi lipsea atenția la detalii. Iar apoi s-a produs acea greșeală. Costisitoare, dar formativă”, a explicat Radu.

„Știu că am dezamăgit mii de oameni, dar am crescut datorită acelei experiențe. Greșeala unui portar este cea mai gravă: dacă el greșește, echipa primește gol. Trebuie să trăiești cu asta și să găsești echilibrul potrivit”, a mai spus goalkeeperul.

Spania, locul în care și-a regăsit echilibrul

După plecarea de la Inter, cariera românului a intrat într-o perioadă complicată. A trecut pe la Avellino, Genoa, Parma, Cremonese, Auxerre, Bournemouth și Venezia, fără să găsească stabilitatea de care avea nevoie. În cele din urmă, experiența din Serie A cu Venezia i-a oferit șansa revenirii.

„Aveam nevoie să joc și eram pregătit să fac orice pentru a avea continuitate. Cu siguranță, toate acele împrumuturi nu mi-au făcut bine. Conducătorii Celtei m-au văzut într-un meci la Venezia, le-am plăcut și mi-au vorbit despre un proiect pe termen lung. Nimeni nu poate atinge perfecțiunea, dar dacă simt încrederea clubului, sunt mai liniștit și joc bine”, a explicat românul.

Radu consideră că La Liga este competiția care îi pune cel mai bine în valoare calitățile. Stilul de joc din Spania îi permite să participe activ la construcție, iar portarii sunt implicați inclusiv în discuțiile tactice ale echipei.

„Aici portarul trebuie să se implice în joc. Îmi place și mă bucur de acest lucru. Mulți antrenori mi-au sugerat în trecut să încerc o experiență în Spania. Au avut dreptate. Particip la ședințele tactice exact ca jucătorii de câmp. În Italia nu este ceva obișnuit, dar beneficiile sunt numeroase”, a declarat Radu.

Ce spune despre Inter și Cristi Chivu

Chiar dacă a plecat de la Milano după o perioadă dificilă, Ionuț Radu continuă să urmărească atent evoluțiile fostei sale echipe. Portarul a vorbit și despre situația lui Josep Martinez, pe care Inter l-a ales drept titular, în ciuda unor erori importante.

„Încă urmăresc Inter cu atenție. Știu ce înseamnă să aperi acea poartă și câtă presiune simți. Clubul l-a ales pe Pepo? Atunci este nevoie de răbdare, de înțelegere pentru greșelile sale și, mai ales, trebuie să ne amintim de toate momentele în care a făcut parade importante. Credeți-mă, este un portar de top și o va demonstra”, a afirmat românul.

Radu a comentat și deciziile lui Cristi Chivu, care a apelat în anumite partide la Ivan Provedel în locul lui Martinez.

„Îl înțeleg pe Cristian. Fotbalul evoluează, nu mai este suficient să ai 11 jucători puternici și este normal să existe rotații. Istoric vorbind, însă, există un singur portar titular, iar rezerva joacă rareori. Pentru a avea continuitate, trebuie să fii pe teren”, a explicat Radu.

Despre relația cu Chivu, portarul a avut numai cuvinte de laudă. Cei doi vorbesc des, chiar dacă nu au avut ocazia să lucreze împreună la prima echipă a lui Inter. VEZI DETALII AICI