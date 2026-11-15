Antrenorul italian are 21 de meciuri până acum la naționala ”Selecao”, unde a înregistrat o medie de 1,9 puncte pe meci, conform statisticilor oferite de site-ul de specialitate Transfermarkt.

Sâmbătă, Brazilia a bifat un meci amical cu Japonia, iar la capătul celor 90 de minute, asiaticii s-au impus cu 3-2

Takefusa Kubo (min. 15) a deschis scorul, Keito Nakamura a dublat avantajul (min. 19), iar Vinicius (min. 33) a înscris înainte de pauză. În actul secund, Vinicius a realizat ”dubla” (min. 75), iar Tatsuhiro Sakamoto (min. 90+1) a adus victoria japonezilor.

Romario s-a dezlănțuit și l-a făcut praf pe Ancelotti: ”Fă-ți bagajele și pleacă!” Ce l-a supărat

Romario, fost mare internațional brazilian cu 71 de prezențe și 55 de goluri la prima reprezentativă, a avut o declarație acidă la adresa lui Carlo Ancelotti, pe care l-a cerut în mod vehement plecat de la cârma naționalei ”Selecao”.

”Fă-ți bagajele și pleacă. Întoarce-te la fotbalul de club, unde ți-ai făcut un nume, pentru că naționala Braziliei nu-și mai poate permite să-și asume riscuri.

Am trecut deja prin prea multe momente jenante și nu ne putem permite să risipim încă o Cupă Mondială”, a spus Romario, citat de Mundo Deportivo.