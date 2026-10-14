După intervenția VAR, arbitrul Isidro Diaz i-a anulat, la 1-0 pentru „Los Blancos”, un gol starului brazilian pentru că l-a tras de păr pe Nathan Saliba și l-a eliminat.

Real Madrid, criticată de Santi Comesana, de la Villarreal

În ciuda victoriei muncite, Real Madrid a lansat un nou val de atacuri la adresa arbitrajului, prin intermediul televiziunii clubului „blanco” și nu doar.

În urma scandalului creat, Santi Comesana, mijlocașul central al lui Villarreal, le-a oferit madrilenilor o replică dură. Le-a transmis că l-au faultat pe Nathan Saliba din primul minut și că se plâng fără motiv de arbitraj.

Comesana: „Nu știu de ce se plâng de arbitru și de toate cele”

„Am văzut ceva din primul minut. Nu știu de ce se plâng de arbitru și de toate cele. Dacă e cartonaș roșu, e cartonaș roșu. L-au faultat din primul minut. Unele lucruri pur și simplu nu au sens.

Vor vedea ei ce fac. Ne-am concentrat pe propriul nostru joc. Am jucat un meci bun și a fost păcat că nu am obținut nimic pozitiv din el”, a declarat Santi Comesana, mijlocașul central al lui Villarreal, citat de Mundo Deportivo.

Real Madrid ocupă locul patru din La Liga cu 18 puncte, la șase „lungimi” distanță de liderul Barcelona. Villarreal se află, cu opt puncte, pe poziția a 11-a.