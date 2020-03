"Vine un d'ala de zici ca e cosmonaut si dezinfecteaza tot"! Marius Sumudica a oferit o reactie GENIALA cu privire la isteria provocata de coronavirus! Ce a spus

Marius Sumudica a oferit o declaratie geniala despre pandemia coronavirusului.

Campionatul din Turcia este unul dintre putinele campionate nesuspendate din Europa, dar chiar si asa federatia a hotarat ca meciurile din aceasta etapa sa se joace fara spectatori. Antrenorul celor de la Gaziantep Gazisher, Marius Sumudica, a oferit o declaratie fabuloasa cu privire la masurile luate de Turcia impotriva COVID 19.



"Noi jucam astazi cu Alanyaspor fara spectatori. Dar ma gandesc la faptul ca de saptamana viitoare o sa se inchida si aici pentru ca fara spectatori nici nu merita sa joci. Cu atat mai mult in Turcia, unde stiti voi cat de fanatici sunt. Din ce stiu eu, in Turcia sunt 5 cazuri, e vorba despre o familie.

Au inchis granitele cu tarile dn Astia destul de repede, plus ca au anulat zborurile cu 9 tari, mi se pare. In plus, am vazut pe la televizor ca dezinfecteaza metrourile, autobuzele. Mijloacele de transport in comun. Vin niste d-aia de zici ca sunt cosmonauti si dau cu dezinfectant. Si la stadioane, vestiarele, in tribune", a declarat Marius Sumudica la Digi.