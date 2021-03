VIDEO | Mircea Lucescu, SAVUROS! Suporterii i-au cerut demisia pe stadion! Gestul incredibil cu care a redus peluza la TACERE

Mircea Lucescu a adus-o pe Dinamo Kiev din nou in forma buna.

Echipa are un parcurs excelent in campionat, iar in Europa League a reusit sa se califice in optimile de finala. Dinamo Kiev este lider in campionat, avand cu 4 puncte mai mult decat marea rivala Sahtior, insa asta nu ii opreste pe fanii din capitala Ucrainei sa il conteste pe roman. Ultrasii nu a fost de acord inca de la inceput cu numirea lui ca antrenor, avand in vedere trecutul fostului selectioner al Turciei. Lucescu a stat 12 ani pe banca lui Sahtior Donetk, in perioada 2004-2016.

In partida cu Lviv, meci pe care Dinamo Kiev l-a castigat cu 4-1, suporterii au scandat din nou "Lucescu, go away! (Lucescu, pleaca!)". Romanul a ramas calm, s-a uitat cateva secunde la peluza lui Dinamo Kiev si i-a salutat pe fani, facandu-le cu mana. Dupa cateva clipe, suporterii au incetat sa il mai conteste pe "Il Luce".

Dinamo Kiev este lider in Ucraina, cu 37 de puncte, dupa 16 etape jucate.