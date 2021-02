Reactia lui Mircea Lucescu dupa ce a reusit sa se califice cu Dinamo Kiev in optimile de finala din Europa League! "Vor sa readuca echipa acolo unde a fost!"

Dinamo Kiev s-a calificat mai departe in Europa League dupa ce a invins-o pe Club Brugge in retur, scor 1-0.

Dupa ce ambele echipe au ratat mai mult sanse pe parcursul meciului, Buyanskyy a inscris unicul gol al partidei in minutul 83. De asemenea, acelasi jucatora marcat si in retur.

La finalul partidei, antrenorul roman a declarat ca echipa lui este supusa unei presiuni mari, deoarece conducerea lui Dinamo Kiev vrea sa readuca echipa acolo unde a fost.

"Au fost cateva probleme in prima repriza, am fost precipitati in privinta paselor din jumatatea adversa. La pauza i-am vazut putini abatuti. S-au grabit, n-au avut rabdare. Echipa creste de la meci la meci, jucatorii inca nu au incredere in potentialul lor.

Cred ca este o presiune foarte mare pe ei, foarte mult stres. Vor sa readuca Dinamo Kiev acolo unde a fost", a spus Mircea Lucescu, dupa victoria din Belgia.