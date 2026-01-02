Pentru Cosmin Olăroiu (56 de ani), 2025 a fost un an fără prea multe zile libere. Pentru că primele șase luni le-a dedicat echipei sale de club, Sharjah, cu care a câștigat Champions League 2, iar apoi, între iunie și decembrie, a muncit pentru naționala Emiratelor, într-o tentativă de a obține calificarea la Mondiale.

Spre dezamăgirea lui Oli, acest obiectiv a fost ratat, iar mandatul de selecționer i-a scos niște peri albi! Pentru că munca sa a fost zădărnicită, în momentele cruciale, de niște gafe incredibile după cum Sport.ro a arătat aici.

Pe fondul acestei situații, românul a lăsat de înțeles că își va elibera postul după FIFA Arab Cup 2025, turneu în care a obținut un rezultat istoric pentru naționala Emiratelor: locul 3. Și, totuși, deși întrecerea găzduită de Doha (Qatar) s-a încheiat de mai bine de două săptămâni, nici Olăroiu, nici Federația din Abu-Dhabi n-au făcut, deocamdată, vreun anunț privind viitorul colaborării. Explicația pentru această tăcere tocmai a fost oferită de presa locală.

„Federația așteaptă raportul staffului tehnic și concluziile lui Olăroiu“

Jurnaliștii din Emirate au notat că, în primul rând, o decizie în ceea ce privește viitorul selecționerului nu va fi luată în grabă. Pentru că, nici Olăroiu, nici federația nu sunt presați de timp.

„Federația nu vrea să încheie relația cu Olăroiu, în următoarele zile, din mai multe motive. În primul rând, echipa națională nu mai are nicio acțiune în viitorul apropiat. Concret, următoarea reunire a lotului va fi în martie, iar atunci jucătorii se vor aduna pentru niște amicale. Primele partide oficiale pentru prima reprezentativă vor fi abia în septembrie și octombrie cu ocazia Cupei Golfului, la Doha. Dar și această competiție va fi, de fapt, una de pregătire pentru Cupa Asiei 2027“, a notat presa din Emirate.

În continuarea explicațiilor oferite, a fost invocat și un alt motiv pentru care șefii fotbalului din Emirate vor să-l mențină pe Olăroiu în funcție.

„În federație, sunt foarte mulți oameni care au convingerea că antrenorul român e cel mai potrivit pentru funcția de selecționer, în ciuda ratării calificării la Mondiale. De altfel, urmează ca raportul lui Cosmin să fie primit și analizat de federație. Aici, selecționerul va explica, în detaliu, ce s-a întâmplat în preliminarii. Cert e că, în acest moment, federația n-are un înlocuitor în vizor pentru Cosmin. Subiectul găsirii unui nou selecționer va fi abordat de federația doar în cazul în care Cosmin va insista asupra plecării. Abia atunci federația va începe să analizeze variantele disponibile pe piață“, au concluzionat arabii.

