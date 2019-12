VIDEO | Hagi, o noua pasa de gol in Belgia! Ianis are cifre excelente la Genk chiar daca a fost rezerva si acum

Ianis Hagi s-a facut din nou remarcat la Genk chiar daca a inceput meciul din ultima etapa ca rezerva.

Ianis Hagi a contribuit la victoria din ultima etapa a celor de la Genk in fata lui Waasland-Beveren, scor 4-1. Romanul a fost trimis in teren in minutul 69, la scorul de 3-0, iar un minut mai tarziu a reusit sa ofere pasa decisiva pentru golul lui Berge, reusita de 4-0. Oaspetii au marcat golul de onoare in minutul 88, prin Vukotic.

Ianis a jucat pana acum 12 meciuri pentru Genk si are un bilat bun: 3 goluri si 4 pase de gol. Celalalt roman de la Genk, Vladimir Screciu, a fost doar rezerva.

In urma acestui rezultat, Genk a urcat pe locul 7, cu 28 de puncte. Echipa lui Hagi este insa la 3 puncte in spatele lui Zulte Warengem, formatie aflata pe ultimul loc de play-off.

CLICK AICI PENTRU A VEDEA PASA DECISIVA A LUI IANIS HAGI