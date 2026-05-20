Variantă pentru Becali, dacă Baciu o dă în bară? Antrenorul român a reziliat contractul și revine în țară!

Acum însă, un tehnician român, care și-a făcut un CV bun în străinătate, tocmai a devenit liber de contract. Și, având în vedere că, la FCSB, avem de-a face cu un patron imprevizibil, n-ar fi exclus să-l vedem apelând la românul care revine în țară acum, după o experiență dificilă, în Emirate.

Lista celor care au îndeplinit funcția de „principal“, în ultimii ani, vorbește de la sine: Vergil Andronache, Bogdan Argeș Vintilă, Anton Petrea, Dinu Todoran, Leo Strizu sau chiar Marius Baciu. Nici unul dintre ei n-a avut anvergura necesară pentru a fi antrenor principal, la un club de talia FCSB-ului.

FCSB e un izvor nesecat de surprize, atunci când vine vorba de alegerile patronului Gigi Becali pentru postul de antrenor principal.

Ciprian Panait a încheiat conturile cu Dibba Al-Fujairah

Antrenorul român care tocmai a devenit liber e Ciprian Panait (49 de ani). Acesta și-a făcut un nume în zona Golfului Persic, după ce a lucrat în Arabia Saudită, Oman, Qatar sau Emiratele Arabe Unite. Aici, Ciprian Panait tocmai a retrogradat cu Dibba Al-Fujairah, în mod dramatic. Echipa a încheiat campionatul pe ultimul loc, la doar 2 puncte de salvare. Dacă ar fi câștigat în ultima rundă, cu campioana Al-Ain, Dibba Al-Fujairah și-ar fi menținut statutul de prim-divizionară. Din păcate pentru Ciprian Panait, elevii săi au cedat cu 0-4, în deplasare, și au luat drumul ligii secunde.

Ciprian Panait: „Emirate, raiul de pe pământ“

După acest eșec, tehnicianul român a confirmat că mandatul său, la Dibba Al-Fujairah, s-a încheiat, în mod oficial.

„Le mulțumuesc tuturor oamenilor din Emirate și sper să mă întorc aici, în viitorul apropiat. Am fost mereu mândru să muncesc aici. Această țară e raiul de pe pământ. La Dibba, din păcate, nu eu am ales jucătorii. Nici strategia clubului n-a fost stabilită împreună cu mine. Practic, am lucrat cu ce am avut la dispoziție. Dar nu mă plâng niciodată. Am scos maxim din jucătorii pe care i-am avut, dovadă și faptul că am fost foarte aproape să ne salvăm de la retrogradare“, a spus antrenorul de 49 de ani.

Întrebat despre următoarea sa destinație, Ciprian Panait a spus: „Voi lua o decizie, în viitorul apropiat. Am oferte atât din Emirate, cât și din alte țări“.

În România, Ciprian Panait a avut o experiență foarte scurtă, la Petrolul, unde a stat doar două săptămâni, în iunie 2025.