Variantă pentru Becali, dacă Baciu o dă în bară? Antrenorul român a reziliat contractul și revine în țară!

FCSB e un izvor nesecat de surprize, atunci când vine vorba de alegerile patronului Gigi Becali pentru postul de antrenor principal.
Lista celor care au îndeplinit funcția de „principal“, în ultimii ani, vorbește de la sine: Vergil Andronache, Bogdan Argeș Vintilă, Anton Petrea, Dinu Todoran, Leo Strizu sau chiar Marius Baciu. Nici unul dintre ei n-a avut anvergura necesară pentru a fi antrenor principal, la un club de talia FCSB-ului.
Acum însă, un tehnician român, care și-a făcut un CV bun în străinătate, tocmai a devenit liber de contract. Și, având în vedere că, la FCSB, avem de-a face cu un patron imprevizibil, n-ar fi exclus să-l vedem apelând la românul care revine în țară acum, după o experiență dificilă, în Emirate.
Ciprian Panait a încheiat conturile cu Dibba Al-Fujairah
Antrenorul român care tocmai a devenit liber e Ciprian Panait (49 de ani). Acesta și-a făcut un nume în zona Golfului Persic, după ce a lucrat în Arabia Saudită, Oman, Qatar sau Emiratele Arabe Unite. Aici, Ciprian Panait tocmai a retrogradat cu Dibba Al-Fujairah, în mod dramatic. Echipa a încheiat campionatul pe ultimul loc, la doar 2 puncte de salvare. Dacă ar fi câștigat în ultima rundă, cu campioana Al-Ain, Dibba Al-Fujairah și-ar fi menținut statutul de prim-divizionară. Din păcate pentru Ciprian Panait, elevii săi au cedat cu 0-4, în deplasare, și au luat drumul ligii secunde.
Ciprian Panait: „Emirate, raiul de pe pământ“
După acest eșec, tehnicianul român a confirmat că mandatul său, la Dibba Al-Fujairah, s-a încheiat, în mod oficial.
„Le mulțumuesc tuturor oamenilor din Emirate și sper să mă întorc aici, în viitorul apropiat. Am fost mereu mândru să muncesc aici. Această țară e raiul de pe pământ. La Dibba, din păcate, nu eu am ales jucătorii. Nici strategia clubului n-a fost stabilită împreună cu mine. Practic, am lucrat cu ce am avut la dispoziție. Dar nu mă plâng niciodată. Am scos maxim din jucătorii pe care i-am avut, dovadă și faptul că am fost foarte aproape să ne salvăm de la retrogradare“, a spus antrenorul de 49 de ani.
Întrebat despre următoarea sa destinație, Ciprian Panait a spus: „Voi lua o decizie, în viitorul apropiat. Am oferte atât din Emirate, cât și din alte țări“.
În România, Ciprian Panait a avut o experiență foarte scurtă, la Petrolul, unde a stat doar două săptămâni, în iunie 2025.