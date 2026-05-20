Garanția primită de Baciu, înainte de a semna cu FCSB: „Mi s-a promis!“

Garanția primită de Baciu, înainte de a semna cu FCSB: „Mi s-a promis!“ Fotbal intern
Amir Kiarash
Data publicarii:
Data actualizarii:

La 51 de ani, fostul stoper al roș-albaștrilor a primit cea mai mare șansă a carierei sale, de când s-a apucat de antrenorat.

TAGS:
FCSBMarius BaciuGigi Becali
Din articol

FCSB a intrat pe mâna lui Marius Baciu în ceea ce a fost, la prima vedere, o mutare disperată a lui Gigi Becali, în lipsa unei alte variante.

Când începuse deja numărătoarea inversă și, presat de regulament, era obligat să numească un antrenor principal cu licența PRO, după interimatul cuplului Lucian Filip – Alin Stoica, latifundiarul din Pipera a apelat la Baciu. Asta după ce a tot fost refuzat de Elias Charalambous (45 de ani). Cipriotul, după trei ani în care a îndeplinit rolul de executant, ce-i drept cu succes, s-a săturat și el să ia comenzile lui Becali. Și, probabil, a simțit că are și el nevoie de o pauză de la această postură stânjenitoare, chiar dacă foarte bine plătită.

Și, în aceste condiții, s-a ajuns la numirea-surpriză a lui Marius Baciu.

Gigi Becali, un patron scăpat de sub control, la FCSB

  • Gigi becali imago
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Baciu insistă: „Asta mi s-a promis…“

Firește, o asemenea alegere, a unui antrenor cu un CV modest, după cum Sport.ro a arătat aici, la un club unde Faci Ce Spune Becali (FCSB), a întărit și mai mult impresia că Baciu va fi o… „marionetă“. Și, totuși, în dialog cu Prima Sport, noul „principal“ al roș-albaștrilor a insistat că, la discuțiile cu cuplul Gigi Becali – Mihai Stoica, înainte de semnarea contractului, i s-a promis altceva.

Mi s-a promis că voi fi respectat. Nu știu cum se va băga (n.r. – patronul Gigi Becali în viața echipei), am avut o discuție împreună cu domnul Becali și MM (n.r. – Mihai Stoica). Vor fi momente în care eu voi avea nevoie de ei, pentru că nu cunosc foarte bine situația. Eu vreau să știu că jucătorii dau totul și că vor juca la capacitate maximă. Și eu fac schimbări în minutul 20, am fost acuzat pentru lucrul ăsta. Am început din fotbalul mic, iar președintele îmi zicea de ce am schimbat în minutul 30. Am promovat Sibiul la prima aventură, am promovat vreo 7 copii la Clinceni. Am băgat și eu un milion de euro într-o academie de fotbal. Darius Olaru a fost și el pe acolo, îl cunosc de când avea jumătate de metru. Cred că avea vreo 8 ani când a ajuns. Îl știu foarte bine de copil“, a povestit noul antrenor al bucureștenilor.

Pentru Marius Baciu, prima sa provocare, ca antrenor al formației din Berceni, va fi barajul de Conference League, FCSB – Botoșani (24 mai, ora 20:30). În caz de victorie aici, FCSB va avansa la „finala“ cu Dinamo, în weekendul de 29/30 mai.

Clasamente oferite de Sofascore
Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Româncele căutate după prăbușirea unei case în Germania erau în prima lor zi de vacanță. Cum a scăpat soțul uneia dintre ele
Româncele căutate după prăbușirea unei case în Germania erau în prima lor zi de vacanță. Cum a scăpat soțul uneia dintre ele
ARTICOLE PE SUBIECT
Gigi Becali, în fața celei mai spectaculoase mutări a anului: FCSB, pe cale să-și recupereze starul pierdut
Gigi Becali, în fața celei mai spectaculoase mutări a anului: FCSB, pe cale să-și recupereze starul pierdut
”Calități excepționale!” Mihai Stoica anunță: Marius Baciu va avea sub comanda sa două ”perle” la FCSB
”Calități excepționale!” Mihai Stoica anunță: Marius Baciu va avea sub comanda sa două ”perle” la FCSB
Mihai Stoica, despre plecarea de la FCSB: ”Nu pot să lucrez cu oameni pe care nu-i înghit!”
Mihai Stoica, despre plecarea de la FCSB: ”Nu pot să lucrez cu oameni pe care nu-i înghit!”
ULTIMELE STIRI
Dinamo a câștigat clar finala cu Rapid! Încă un succes pentru Cosmin Radu și compania
Dinamo a câștigat clar finala cu Rapid! Încă un succes pentru Cosmin Radu și compania
Freiburg - Aston Villa, ora 22:00, LIVE TEXT. Unai Emery, cu ochii pe un nou trofeu Europa League
Freiburg - Aston Villa, ora 22:00, LIVE TEXT. Unai Emery, cu ochii pe un nou trofeu Europa League
Șoc în Anglia: Southampton, EXCLUSĂ din finala pentru promovarea în Premier League! Cine îi ia locul
Șoc în Anglia: Southampton, EXCLUSĂ din finala pentru promovarea în Premier League! Cine îi ia locul
N-au mai așteptat trofeul: ce au făcut jucătorii lui Arsenal, după ce au câștigat titlul în Premier League
N-au mai așteptat trofeul: ce au făcut jucătorii lui Arsenal, după ce au câștigat titlul în Premier League
Arsenal, campioană după 22 de ani! Cum arăta echipa invincibilă a ”tunarilor” din sezonul 2003-2004
Arsenal, campioană după 22 de ani! Cum arăta echipa invincibilă a ”tunarilor” din sezonul 2003-2004
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Cristi Chivu, ședință de trei ore și jumătate cu șefii lui Inter! Anunț major venit de la Milano

Cristi Chivu, ședință de trei ore și jumătate cu șefii lui Inter! Anunț major venit de la Milano

Marele regret al lui Becali: „O să țin minte toată viața! Dacă îl luam, aveam toate campionatele câștigate“

Marele regret al lui Becali: „O să țin minte toată viața! Dacă îl luam, aveam toate campionatele câștigate“

FCSB, al doilea fotbalist acontat pentru noul sezon: „Mi-a plăcut! Joacă rapid și în față“

FCSB, al doilea fotbalist acontat pentru noul sezon: „Mi-a plăcut! Joacă rapid și în față“

City se dezintegrează: Mourinho profită de plecarea lui Pep și ia un star al „cetățenilor“

City se dezintegrează: Mourinho profită de plecarea lui Pep și ia un star al „cetățenilor“

Pep Guardiola a felicitat-o pe Arsenal după ce ”tunarii” au câștigat titlul, apoi a făcut anunțul despre viitorul său

Pep Guardiola a felicitat-o pe Arsenal după ce ”tunarii” au câștigat titlul, apoi a făcut anunțul despre viitorul său

”Sunt mare fan!” Urmează transferul carierei pentru Dennis Man?!

”Sunt mare fan!” Urmează transferul carierei pentru Dennis Man?!



Recomandarile redactiei
Șoc în Anglia: Southampton, EXCLUSĂ din finala pentru promovarea în Premier League! Cine îi ia locul
Șoc în Anglia: Southampton, EXCLUSĂ din finala pentru promovarea în Premier League! Cine îi ia locul
Se pregătește cel mai spectaculos transfer al verii: Kylian Mbappe!
Se pregătește cel mai spectaculos transfer al verii: Kylian Mbappe!
Gigi Becali, în fața celei mai spectaculoase mutări a anului: FCSB, pe cale să-și recupereze starul pierdut
Gigi Becali, în fața celei mai spectaculoase mutări a anului: FCSB, pe cale să-și recupereze starul pierdut
Dinamo a câștigat clar finala cu Rapid! Încă un succes pentru Cosmin Radu și compania
Dinamo a câștigat clar finala cu Rapid! Încă un succes pentru Cosmin Radu și compania
Pep Guardiola a felicitat-o pe Arsenal după ce ”tunarii” au câștigat titlul, apoi a făcut anunțul despre viitorul său
Pep Guardiola a felicitat-o pe Arsenal după ce ”tunarii” au câștigat titlul, apoi a făcut anunțul despre viitorul său
Alte subiecte de interes
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
A fost sau nu penalty pentru FCSB? Experții au căzut de acord după meciul cu Unirea Slobozia
A fost sau nu penalty pentru FCSB? Experții au căzut de acord după meciul cu Unirea Slobozia
Replică pentru Alin Stoica: ”Văd o răutate, o frustrare”
Replică pentru Alin Stoica: ”Văd o răutate, o frustrare”
Cum le-a dat discret peste nas Șucu mai "experimentaților" Becali, Varga, Rotaru și Mititelu, la prezentarea lui Șumudică
Cum le-a dat discret peste nas Șucu mai "experimentaților" Becali, Varga, Rotaru și Mititelu, la prezentarea lui Șumudică
Gigi Becali a reacționat imediat după ce Marius Șumudică a semnat cu Rapid
Gigi Becali a reacționat imediat după ce Marius Șumudică a semnat cu Rapid
CITESTE SI
Emil Gânj a fost condamnat la închisoare pe viață după ce și-a ucis fosta iubită și a incendiat casa. Este căutat din 2025

stirileprotv Emil Gânj a fost condamnat la închisoare pe viață după ce și-a ucis fosta iubită și a incendiat casa. Este căutat din 2025

Artist celebru, surprins la Paris alături de cele trei iubite: „Cei mai mulți pot doar să viseze la un astfel de tip de iubire"

protv Artist celebru, surprins la Paris alături de cele trei iubite: „Cei mai mulți pot doar să viseze la un astfel de tip de iubire"

Româncele căutate după prăbușirea unei case în Germania erau în prima lor zi de vacanță. Cum a scăpat soțul uneia dintre ele

stirileprotv Româncele căutate după prăbușirea unei case în Germania erau în prima lor zi de vacanță. Cum a scăpat soțul uneia dintre ele

Mugur Isărescu: „În vară dispare cocoașa” însă inflația anuală poate atinge 11% până atunci. Când va coborî la 6%

stirileprotv Mugur Isărescu: „În vară dispare cocoașa” însă inflația anuală poate atinge 11% până atunci. Când va coborî la 6%

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC Fight Night: Allen vs Costa


00:00
UFC
(RO) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(EN) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Sterling vs Zalal


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
(RO) UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
UFC
(EN) UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!