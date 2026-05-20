Garanția primită de Baciu, înainte de a semna cu FCSB: „Mi s-a promis!“

Când începuse deja numărătoarea inversă și, presat de regulament, era obligat să numească un antrenor principal cu licența PRO, după interimatul cuplului Lucian Filip – Alin Stoica, latifundiarul din Pipera a apelat la Baciu. Asta după ce a tot fost refuzat de Elias Charalambous (45 de ani). Cipriotul, după trei ani în care a îndeplinit rolul de executant, ce-i drept cu succes, s-a săturat și el să ia comenzile lui Becali. Și, probabil, a simțit că are și el nevoie de o pauză de la această postură stânjenitoare, chiar dacă foarte bine plătită.

Baciu insistă: „Asta mi s-a promis…“

Firește, o asemenea alegere, a unui antrenor cu un CV modest, după cum Sport.ro a arătat aici, la un club unde Faci Ce Spune Becali (FCSB), a întărit și mai mult impresia că Baciu va fi o… „marionetă“. Și, totuși, în dialog cu Prima Sport, noul „principal“ al roș-albaștrilor a insistat că, la discuțiile cu cuplul Gigi Becali – Mihai Stoica, înainte de semnarea contractului, i s-a promis altceva.

„Mi s-a promis că voi fi respectat. Nu știu cum se va băga (n.r. – patronul Gigi Becali în viața echipei), am avut o discuție împreună cu domnul Becali și MM (n.r. – Mihai Stoica). Vor fi momente în care eu voi avea nevoie de ei, pentru că nu cunosc foarte bine situația. Eu vreau să știu că jucătorii dau totul și că vor juca la capacitate maximă. Și eu fac schimbări în minutul 20, am fost acuzat pentru lucrul ăsta. Am început din fotbalul mic, iar președintele îmi zicea de ce am schimbat în minutul 30. Am promovat Sibiul la prima aventură, am promovat vreo 7 copii la Clinceni. Am băgat și eu un milion de euro într-o academie de fotbal. Darius Olaru a fost și el pe acolo, îl cunosc de când avea jumătate de metru. Cred că avea vreo 8 ani când a ajuns. Îl știu foarte bine de copil“, a povestit noul antrenor al bucureștenilor.

Pentru Marius Baciu, prima sa provocare, ca antrenor al formației din Berceni, va fi barajul de Conference League, FCSB – Botoșani (24 mai, ora 20:30). În caz de victorie aici, FCSB va avansa la „finala“ cu Dinamo, în weekendul de 29/30 mai.