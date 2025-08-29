FOTO România, salt major în clasamentul coeficienților UEFA! Am depășit Ungaria, Serbia și Croația

Rom&acirc;nia, salt major &icirc;n clasamentul coeficienților UEFA! Am depășit Ungaria, Serbia și Croația Europa League
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

FCSB, Universitatea Craiova și CFR Cluj au obținut victorii, joi seară, în preliminariile europene, iar România a făcut un salt important în clasamentul coeficienților UEFA.

TAGS:
FCSBUniversitatea CraiovaCFR Clujcoeficient uefa
Din articol

Joi seară, CFR Cluj a învins Hacken (1-0), Universitatea Craiova a trecut de Istanbul Bașakșehir (3-1), iar FCSB a câștigat duelul cu Aberdeen (3-0).

România a urcat pe locul 21 în clasamentul coeficienților UEFA

Dacă CFR Cluj a părăsit competițiile europene din cauza eșecului drastic suferit în tur cu Hacken (2-7), FCSB va fi reprezentanta României în faza principală din Europa League, în timp ce Universitatea Craiova va evolua în grupa XXL din Conference League.

În această săptămână, România a adăugat 1,4 puncte în clasamentul coeficienților din ultimele 5 sezoane și a urcat până pe locul 21, cu un total de 22.750

România a depășit în ierarhia în timp real țări precum Croația, Ungaria sau Serbia. În cazul în care se va menține în top 22, campioana țării noastre va intra din sezonul viitor direct în turul 2 preliminar al Ligii Campionilor începând cu sezonul 2027/28.

România are șanse bune de a se menține în primele 22. Ungaria și Serbia, două dintre țările cu care ne luptăm, au rămas cu doar câte o reprezentantă în cupele europene. Croația are două formații.

Foto: Football Meets Data

VIDEO Play-off Europa League | FCSB - Aberdeen 3-0, REZUMAT

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Mărturia incredibilă a bărbatului care a lovit un livrator asiatic în București: Nu mă aşteptam să fiu văzut de cineva
Mărturia incredibilă a bărbatului care a lovit un livrator asiatic &icirc;n București: Nu mă aşteptam să fiu văzut de cineva
ULTIMELE STIRI
Pregătește Rotaru o nouă lovitură de proporții? Rădoi, anunț despre jucătorul de 10 milioane : Sper să-l vindem
Pregătește Rotaru o nouă lovitură de proporții? Rădoi, anunț despre jucătorul "de 10 milioane": "Sper să-l vindem"
Dramatism la cote &icirc;nalte pentru Edi Iordănescu! Legia s-a calificat miraculos &icirc;n Conference League
Dramatism la cote înalte pentru Edi Iordănescu! Legia s-a calificat miraculos în Conference League
Concluziile trase de Andrea Mandorlini, după ce a debutat cu o victorie &icirc;n noul mandat la CFR Cluj
Concluziile trase de Andrea Mandorlini, după ce a debutat cu o victorie în noul mandat la CFR Cluj
Gigi Becali, după ce a umplut conturile clubului: Asta e zi de 22 de milioane de euro! Vorbim altceva acum
Gigi Becali, după ce a umplut conturile clubului: "Asta e zi de 22 de milioane de euro! Vorbim altceva acum"
Nemulțumirea scoțienilor după FCSB - Aberdeen 3-0: Asta spune regulamentul UEFA
Nemulțumirea scoțienilor după FCSB - Aberdeen 3-0: "Asta spune regulamentul UEFA"
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
MERCATO VARĂ 2025 | Aici ai toate transferurile făcute de echipele din Liga 1

MERCATO VARĂ 2025 | Aici ai toate transferurile făcute de echipele din Liga 1

Schimbare de planuri pentru Ianis Hagi! Nu mai merge &icirc;n Turcia și e gata să semneze

Schimbare de planuri pentru Ianis Hagi! Nu mai merge în Turcia și e gata să semneze

Gigi Becali anunță ultimul jucător pe care-l vrea la FCSB: &rdquo;Dacă &icirc;l dă, &icirc;l iau&rdquo;

Gigi Becali anunță ultimul jucător pe care-l vrea la FCSB: ”Dacă îl dă, îl iau”

Gigi Becali a făcut anunțul după FCSB - Aberdeen 3-0: &rdquo;Am făcut o ofertă&rdquo;

Gigi Becali a făcut anunțul după FCSB - Aberdeen 3-0: ”Am făcut o ofertă”

FCSB - Aberdeen 3-0. Campioana Rom&acirc;niei se califică din nou &icirc;n Europa League

FCSB - Aberdeen 3-0. Campioana României se califică din nou în Europa League

Dueluri tari &icirc;n faza principală Champions League! Adversare de top pentru Cristi Chivu

Dueluri tari în faza principală Champions League! Adversare de top pentru Cristi Chivu

CITESTE SI
Mărturia incredibilă a bărbatului care a lovit un livrator asiatic &icirc;n București: Nu mă aşteptam să fiu văzut de cineva

stirileprotv Mărturia incredibilă a bărbatului care a lovit un livrator asiatic în București: Nu mă aşteptam să fiu văzut de cineva

&bdquo;C&acirc;t s-a &icirc;ngrășat!&rdquo;. Shakira, pusă la zid de fani după ce a apărut &icirc;n costum de baie

protv „Cât s-a îngrășat!”. Shakira, pusă la zid de fani după ce a apărut în costum de baie

&bdquo;De frica&rdquo; CCR, guvernul Bolojan a &bdquo;spart&rdquo; Pachetul 2 &icirc;n șase &bdquo;pachețele&rdquo;. Lista măsurilor asumate oficial

stirileprotv „De frica” CCR, guvernul Bolojan a „spart” Pachetul 2 în șase „pachețele”. Lista măsurilor asumate oficial

Ministerul Educației anunță o schimbare &icirc;n școli, cu două săptăm&acirc;ni &icirc;nainte de &icirc;nceperea noului an. Se reorganizează clasele

stirileprotv Ministerul Educației anunță o schimbare în școli, cu două săptămâni înainte de începerea noului an. Se reorganizează clasele

VIDEO VOYO.RO
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
UEFA Europa League
FCSB - Aberdeen


00:00
UFC
UFC Fight Night: Johnny Walker vs. Zhang Mingyang


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: Aberdeen - FCSB


00:00
UEFA Europa League
Aberdeen - FCSB


00:00
UFC
UFC 319: Dricus du Plessis vs. Khamzat Chimaev


00:00
UFC
(RO) UFC 319: Dricus du Plessis vs. Khamzat Chimaev


00:00
UEFA Europa League
FC DRITA - FCSB


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FC DRITA - FCSB


00:00
UFC
UFC Fight Night: Dolidze vs Hernandez


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!