Joi seară, CFR Cluj a învins Hacken (1-0), Universitatea Craiova a trecut de Istanbul Bașakșehir (3-1), iar FCSB a câștigat duelul cu Aberdeen (3-0).



România a urcat pe locul 21 în clasamentul coeficienților UEFA

Dacă CFR Cluj a părăsit competițiile europene din cauza eșecului drastic suferit în tur cu Hacken (2-7), FCSB va fi reprezentanta României în faza principală din Europa League, în timp ce Universitatea Craiova va evolua în grupa XXL din Conference League.



În această săptămână, România a adăugat 1,4 puncte în clasamentul coeficienților din ultimele 5 sezoane și a urcat până pe locul 21, cu un total de 22.750.



România a depășit în ierarhia în timp real țări precum Croația, Ungaria sau Serbia. În cazul în care se va menține în top 22, campioana țării noastre va intra din sezonul viitor direct în turul 2 preliminar al Ligii Campionilor începând cu sezonul 2027/28.



România are șanse bune de a se menține în primele 22. Ungaria și Serbia, două dintre țările cu care ne luptăm, au rămas cu doar câte o reprezentantă în cupele europene. Croația are două formații.

