România coboară în clasamentul UEFA! Pe ce loc ajungem după înfrângerile suferite de FCSB și Universitatea Craiova

Potrivit specialiștilor de la Football Meets Data, țara noastră a fost depășită de Croația, de unde Dinamo Zagreb a reușit să-și câștige meciul din această etapă, scor 3-1 cu Maccabi Tel Aviv. Cealaltă echipă a croaților din cupele europene, Rijeka, a pierdut cu 1-0 în deplasarea de la Noah.

Campioana României a fost învinsă de Young Boys pe Arena Națională, scor 0-2. Tot cu același scor a pierdut și Universitatea Craiova, în Polonia, cu Rakow, astfel că România ajunge, după această etapă, pe locul 22 în clasamentul UEFA.

Evident, lucrurile se pot schimba după următoarele runde, având în vedere că lupta este destul de strânsă în zona locurilor 21-24, unde se mai află Ungaria și Serbia.



Pentru Universitatea Craiova urmează un duel tare în Superligă cu campioana FCSB. Cele două formații se vor duela la București duminică, 5 octombrie, de la ora 20:30, LIVE TEXT pe Sport.ro.



După meciul cu formația lui Charalambous urmează un duel acasă cu Unirea Slobozia (18 octombrie), iar după se va întoarce în Conference League pentru partida cu armenii de la Noah, în Bănie (23 octombrie).



FCSB rămâne cu cele trei puncte obținute din primul meci, câștigat cu Go Ahead Eagles, scor 1-0. Campioana României se va duela, în următoarea rundă din Europa League, cu italienii de la Bologna, tot pe Arena Națională.

