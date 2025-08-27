După un surprinzător 1-2 la Belgrad, ciprioții au reușit să-și mențină avantajul pe teren propriu. S-au calificat după 1-1 la Limassol și, înainte să se bată cu marile echipe din Europa, vor pune mâna și pe premiul consistent oferit de forul european pentru calificare, în valoare de 18,6 milioane de euro.



Cipru, foarte greu de atins în clasamentul UEFA



În plus, după performanța fantastică reușită de Pafos, Cipru urcă trei poziții în clasamentul UEFA, până pe locul 17, și speră la locurile care îi vor asigura încă un loc în preliminariile Champions League. Sunt șanse bune, având în vedere că ciprioții mai au alte două echipe care bat la porțile cupelor europene (AEK Larnaca în Europa League și Omonia Nicosia în Conference League).



Acum, Cipru este într-o postură la care noi putem doar să visăm. Locurile 13-15 asigură două echipe în preliminariile UEFA Champions League, una în Europa League și două în Conference League. Avantajul unei echipe calificate în UCL este uriaș, având în vedere că forul european răsplătește echipele prezente acolo cu un bonus de șase puncte din oficiu, indiferent de locul ocupat în clasament la finalul fazei principale. Pentru o clasare decentă, bună sau foarte bună, bonusul poate ajunge la 7, 8 sau chiar nouă puncte.



UEFA nu este atât de ”darnică” și cu echipele din Europa League și Conference League. De exemplu, FCSB a încheiat faza principală din UEL pe locul 11 în sezonul trecut și s-a ales cu un bonus de 3,5 puncte. Pentru aceeași clasare în Conference, răsplata ar fi fost de 1,75 puncte.



La acest punctaj se adaugă și bonusurile primite în funcție de rezultate. În toate cele trei competiții, o victorie este recompensată cu două puncte de coeficient, în timp ce egalul cu un singur punct.

