Unde va juca Bernardo Silva? Barcelona a decis

Potrivit informațiilor oferite de Mundo Deportivo, jucătorul a respins condițiile financiare oferite de catalani, însă asta nu i-a deranjat prea tare pe oficialii Barcelonei. Atât directorul sportiv Deco, cât și antrenorul Hansi Flick consideră că lotul este deja acoperit la centrul terenului.

Conducerea a privit această posibilă tranzacție ca pe o simplă oportunitate pe piața transferurilor, nu ca pe o necesitate structurală, așa cum s-a întâmplat în 2022 la aducerea lui Robert Lewandowski.