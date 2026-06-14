Unde va juca Bernardo Silva? Barcelona a decis

Potrivit informațiilor oferite de Mundo Deportivo, jucătorul a respins condițiile financiare oferite de catalani, însă asta nu i-a deranjat prea tare pe oficialii Barcelonei. Atât directorul sportiv Deco, cât și antrenorul Hansi Flick consideră că lotul este deja acoperit la centrul terenului.
Conducerea a privit această posibilă tranzacție ca pe o simplă oportunitate pe piața transferurilor, nu ca pe o necesitate structurală, așa cum s-a întâmplat în 2022 la aducerea lui Robert Lewandowski.
Vârsta și fair-play-ul financiar, decisive
Un alt factor care a limitat ofertat catalanilor este vârsta portughezului. La aproape 32 de ani, fotbalistul este considerat mai degrabă o variantă de lux decât o investiție de perspectivă. De asemenea, pentru ca mutarea să se concretizeze, Barcelona ar fi trebuit să aștepte vânzarea unor jucători precum Marc Casado și Roony Bardghji, mutări absolut necesare pentru a elibera spațiu în masa salarială.
Bernardo Silva a refuzat însă să aștepte deblocarea acestor plecări. Deși inițial reprezentanții săi luau în calcul amânarea unei hotărâri până după Cupa Mondială, jucătorul a preferat să analizeze rapid ofertele disponibile pe masă. Printre acestea se numără și propunerea celor de la Real Madrid, club care a înaintat o ofertă superioară din punct de vedere financiar, iar jurnalistul Fabrizio Romano scrie că madrilenii sunt favoriți în momentul de față - detalii AICI.