Cosmin Contra (49 de ani) are un mandat istoric, la Al-Arabi Doha. Pentru că, după cum Sport.ro a explicat aici, niciodată nu s-a mai întâmplat ca „Guriță“ să preia o echipă și să reușească ce face acum, în Qatar.

Rezultatele românului au devenit subiect de analiză și discuții și pe plan local. Pentru că, până la instalarea lui Contra, Al-Arabi era ciuca bătăilor în Qatar Stars League, amenințată cu retrogradarea. Acum, la o lună și jumătate după venirea lui Contra, aceeași echipă cu același lot e la trei puncte de podium!

Cosmin Contra, fotografiat la meciul fostei sale echipe

După încă o victorie zdrobitoare în weekend, Cosmin Contra a fost numit „Antrenorul Etapei“, după runda cu numărul 10, în Qatar Stars League. Cu astfel de distincții, dacă rezultatele sale bune vor continua, românul va fi în cursă pentru un cec de 100.000 de dolari, după cum Sport.ro a explicat aici.

Până să vedem ce va face Contra, în continuarea drumului, e cert că el e foarte bine văzut, în Qatar. După etapa din weekend, presa locală l-a ridicat în slăvi pe fostul selecționer.

„Românul Contra merită din plin să fie <<Antrenorul Etapei>>, nu doar pentru victoria de duminică, dar mai ales pentru tot ce a reușit, de când a preluat Al-Arabi. Impactul lui Contra asupra rezultatelor echipei a fost instant și spectaculos. E incredibil ce se poate întâmpla, atunci când alegi antrenorul potrivit pentru o echipă“, a notat presa din Qatar.

