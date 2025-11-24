Dacă s-ar face un clasament al antrenorilor români din străinătate cu cel mai bun procentaj al victoriilor din acest sezon, în mod cert, Cosmin Contra (49 de ani) s-ar situa pe primul loc.

Explicația e simplă și ține de faptul că „Guriță“ a câștigat 85% din partidele disputate cu Al-Arabi, de când a ajuns la această formație, la începutul lunii octombrie. Sport.ro a trecut în revistă aici seria fantastică a lui Contra, care i-a și adus o premieră spectaculoasă.

Cosmin Contra, ales Antrenorul Etapei, în Qatar

Firește, rezultatele impresionante ale lui Contra au fost remarcate și de analiștii și oficialii fotbalului din Qatar. Drept urmare, astăzi, românul a fost ales „Antrenorul Etapei“ cu numărul 10, după încă o victorie zdrobitoare pentru formația sa.

Având în vedere ce face, la Al-Arabi, Contra e chiar în cursă pentru titlul de „Antrenorul sezonului“. Această distincție îi aduce câștigătorului un cec în valoare de 100.000 de dolari.

