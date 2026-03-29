Partida de pe Mercedes Benz Stadium a început favorabil pentru gazde. Americanii au deschis scorul în minutul 39, prin Weston McKennie, însă avantajul a durat foarte puțin, Zeno Debast restabilind egalitatea chiar înainte de intrarea la vestiare, în minutul 45.

Repriză de vis pentru belgieni

După pauză, europenii au preluat total controlul jocului. În minutul 53, Amadou Onana i-a adus în avantaj pe oaspeți, după o pasă primită de la Saelemaekers. Doar șase minute mai târziu, Charles de Ketelaere a mărit diferența dintr-o lovitură de la 11 metri.

Selecționerul Mauricio Pochettino a încercat să schimbe ritmul trimițând trei jucători noi pe teren în minutul 64, dar belgienii au rămas periculoși pe faza ofensivă. Lukebakio a înscris pentru 4-1 în minutul 68 și a reușit dubla în minutul 82. Scorul final (2-5) a fost stabilit pe final de meci de Patrick Agyemang, în minutul 87.

SUA va disputa următorul amical miercuri, 01 aprilie, de la ora 02:00, împotriva Portugaliei lui Cristiano Ronaldo.