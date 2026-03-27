Iranul a interzis echipelor sportive naţionale şi de club să călătorească în ţările pe care le consideră ostile până la noi ordine, anunţă presa iraniană, citând Ministerul Sportului, care a declarat că această măsură a fost luată din cauza îngrijorărilor legate de siguranţa sportivilor, relatează Reuters.

„Până la noi dispoziţii, este interzisă participarea echipelor naţionale şi a cluburilor în ţări considerate ostile şi incapabile să garanteze securitatea sportivilor şi a membrilor echipelor iraniene”, a declarat ministerul.

Prima ”victimă” a ordinului

Ministerul a adăugat că Federaţia Iraniană de Fotbal şi cluburile trebuie să informeze Confederaţia Asiatică de Fotbal pentru ca locurile de desfăşurare a meciurilor să poată fi schimbate.

În comunicatul său, federaţia a menţionat meciul echipei de club Tractor FC împotriva unei formaţii din Emiratele Arabe Unite, care urma să se dispute în Arabia Saudită, dar nu a precizat care stadioane trebuie schimbate sau ce ţări sunt considerate ostile.

Iranul s-a calificat la Cupa Mondială din acest an, care va fi găzduită în comun de SUA, Canada şi Mexic, deşi participarea sa la turneul de fotbal a fost pusă sub semnul întrebării de la începutul conflictului dintre Republica Islamică şi SUA şi Israel, la sfârşitul lunii februarie.

Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat mai devreme în această lună că, deşi echipa naţională a Iranului este binevenită să joace în SUA, acest lucru s-ar putea să nu fie potrivit pentru „viaţa şi siguranţa” jucătorilor.

Federaţia de fotbal din Iran discută cu FIFA despre mutarea meciurilor sale din Cupa Mondială din SUA în Mexic, scrie news.ro.

Echipa se află în prezent în Turcia, unde se pregăteşte pentru meciurile amicale internaţionale cu Nigeria, vineri, şi Costa Rica, marţi.