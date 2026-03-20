Venezuela s-a răzbunat pentru arestarea președintelui său

Venezuela a învins echipa SUA și a câștigat pentru prima dată titlul de campioană mondială la baseball (World Baseball Classic / WBC), la Miami. Într-o finală palpitantă, sud-americanii s-au impus în fața țării-gazdă cu 3-2.

Finala s-a desfășurat în Florida, unde există peste 400.000 de emigranți din Venezuela, așa că echipa antrenată de Omar Lopez a fost puternic încurajată din tribunele arenei LoanDepot Park, mai ales în contextul rivalității politice dintre cele două țări și a capturării președintelui venezuelean Nicolas Maduro de trupele speciale ale SUA.

SUA a terminat pe locul secund în Grupa B, apoi a învins Canada (5-3 / sferturi de finală) și Republica Dominicană (2-1 / semifinale). De partea cealaltă, Venezuela a încheiat Grupa D pe poziția a doua, apoi a trecut de Japonia (8-5 / sferturi de finală) și Italia (4-2 / semifinale).

Lotul câștigătoarei cuprinde în mare parte jucători din MLB, precum Maikel Garcia (Kansas City Royals), Jose Butto (San Francisco Giants), Eduardo Rodriguez (Arizona Diamondbacks), Ranger Suarez (Philadelphia Phillies), Angel Zerpa (Kansas City Royals), Salvador Perez (Kansas City Royals), Luis Arraez (San Diego Padres), Ronald Acuna Jr. (Atlanta Braves) sau Eugenio Suarez (Seattle Mariners).

SUA a câștigat doar ediția din 2017

SUA a câștigat doar una dintre cele șase ediții ale WBC de la începutul competiției, în 2006. Câștigătoarele competiției au fost Japonia (2006, 2009, 2023), Republica Dominicană (2013), SUA (2017) și Venezuela (2026).

Turneul este organizat cu girul World Baseball Softball Confederation (WBSC), fiind administrat de World Baseball Classic Inc., Major League Baseball (MLB) și Major League Baseball Players Association (MLBPA).

Echipa câștigătoare primește World Baseball Classic Championship Trophy. Este unul dintre cele două turnee principale de baseball pentru adulți sancționate de WBSC, alături de WBSC Premier12, dar singurul care acordă câștigătorului titlul de "campioană mondială". x

Versiunea modernă a baseball-ului s-a dezvoltat în SUA, în zona New York, în anii 1850, National Association of Base Ball Players fiind fondată în 1857 și National League fiind înființată în 1876.

