Chile a învins-o astăzi cu 4-2 pe Capul Verde, într-o partidă amicală din FIFA Series disputată la Auckland, în Noua Zeelandă.

La naționala africană, calificată la Campionatul Mondial din 2026, a evoluat din minutul 63 și Joao Paulo, mijlocașul central al campioanei FCSB care poate evolua și pe postul de fundaș stânga, acolo unde este folosit cel mai des la reprezentativa din Capul Verde.

Chile - Capul Verde 4-2: rivalul pe post al lui Joao Paulo de la națională, MVP

De altfel, fotbalistul de 3 milioane de euro al lui FCSB l-a schimbat chiar pe fundașul stânga titular al naționalei lui Bubista, Sidny Lopes Cabral (la rândul său mijlocaș dreapta la echipa de club, Benfica Lisabona), marcator și desemnat de Sofascore jucătorul meciului.

Joao Paulo a intrat pe teren în momentul în care scorul era 2-2 (Ben Brereton Diaz 16, Maximilano Gutierrez 58, respectiv Dailon Livramento 21, Sidny Lopes Cabral 45+3).

Capul Verde a evoluat în zece jucători din minutul 43 (Diney a fost eliminat direct pentru un henț intenționat) și în cele din urmă a cedat, primind două goluri (Felipe Loyola 67 - după o gafă a lui Joao Paulo, care a pierdut mingea, Gonzalo Tapia 79). VIDEO AICI

Pentru prestația sa, Joao Paulo a primit de la Sofascore nota 6.2, sub media echipei.

Pe 30 martie, Capul Verde mai joacă un amical la Auckland, în compania Finlandei.