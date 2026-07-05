Într-o postare făcută pe rețelele sociale, Florin Bratu a confirmat că se află la Tirana și că preia FK Partizani, formație care a încheiat pe locul 5 în ultima ediție de campionat din Albania.

Florin Bratu, noul antrenor de la FK Partizani Tirana

Discuțiile privind negocierile dintre Florin Bratu și Partizani Tirana au apărut în urmă cu câteva săptămâni. Antrenorul a confirmat mutarea și s-a grăbit să o oficializeze înaintea clubului prin intermediul unei postări sugestive pe rețelele sociale.