Într-o postare făcută pe rețelele sociale, Florin Bratu a confirmat că se află la Tirana și că preia FK Partizani, formație care a încheiat pe locul 5 în ultima ediție de campionat din Albania.
Florin Bratu, noul antrenor de la FK Partizani Tirana
Discuțiile privind negocierile dintre Florin Bratu și Partizani Tirana au apărut în urmă cu câteva săptămâni. Antrenorul a confirmat mutarea și s-a grăbit să o oficializeze înaintea clubului prin intermediul unei postări sugestive pe rețelele sociale.
- FK Partizani este una dintre cele mai titrate echipe din Albania, cu 17 titluri, 15 Cupe și 3 Supercupe în palmares.
- În lotul actual al lui FK Partizani se află mai mulți jucători care au evoluat în Superliga, precum Kamer Qaka (fost la Poli Iași, FCSB și Universitatea Craiova), Sekou Sidibe (ex FC U Craiova) sau Xhuliano Skuka (ex Poli Iași).
- 2023 este anul în care a cucerit FK Partizani ultima dată titlul în Albania