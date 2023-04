Ultimatum pentru Juventus: exclusă din Champions League, dacă nu se dezice public de Super League!

Conform presei sportive italiene, UEFA ar fi transmis clubului Juventus să se dezică public de proiectul European Super League, după materialul apărut în Telegraph, în care Andrea Agnelli, fostul președinte al clubului torinez, a declarat că interesul este în continuare imens pentru o competiție de elită scoasă de sub monopolul UEFA, iar organizarea acesteia este iminentă, în următorii ani, din cauza sumelor imense investite în Premier League, cu care ceilalți competitori nu pot ține pasul. O decizie importantă a Curții de Justiție a Uniunii Europene este așteptată în perioada următoare.

"Decizia CJUE este decisivă pentru viitorul fotbalului european"

Agnelli a adus în discuție decalajul apărut deja între cluburile și ligile europene, în condițiile în care Premier League își vinde drepturile tv pentru 4 miliarde de euro anual, Spania la jumătate din această sumă, Germania primește 1.5 miliarde de euro, iar Olanda ia doar 100 de milioane de euro.

"În Champions League, în sferturile de finală, aproape în fiecare an există 3-4 cluburi din Anglia, mai sunt PSG, Bayern, a devenit o competiție predictibilă. Decizia Curții de Justiție a Uniunii Europene este decisivă pentru viitorul fotbalului european, pentru că în sistemul actual nu există un viitor pentru Juventus, Ajax, Feyenoord, PSV, Anderlecht, Celtic, Benfica, Panathinaikos sau Steaua Roșie Belgrad.

Am fost președintele European Club Association (ECA) și am venit cu o idee în care toate cluburile implicate sunt finanțate corespunzător și au o șansă să câștige. Succesorul meu, Nasser Al Khelaifi, președintele lui PSG, e un tip de treabă, dar nu e în interesul Qatarului și al clubului său să existe o altă ligă europeană ieșită de sub umbrela UEFA", a spus Agnelli.

E fotbalul un fenomen social sau o industrie?

În această primăvară, Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) trebuie să dea verdictul în această chestiune. Cele trei cluburi rămase în proiectul Super League au cerut ca tribunalul să decidă dacă fotbalul european este doar un fenomen social, bazat preponderent pe voluntariat și fără câștiguri economice importante pentru majoritatea celor implicați, sau o industrie, cum au catalogat-o cluburile, deoarece generează o cifră de afaceri anuală de peste 50 de miliarde de euro și are peste 700.000 de angajați permanenți.

În cazul în care decizia va fi că fotbalul este o ramură economică, atunci UEFA nu va mai putea deține monopolul, iar cluburile vor putea organiza propriile competiții pan-europene, fără aprobarea forului continental. Dacă UEFA va avea câștig de cauză, atunci cele trei cluburi trebuie să dizolve imediat compania și competiția, în caz contrar urmând să fie excluse pe termen nelimitat din cupele europene și din întrecerile interne.

Real Madrid și FC Barcelona sunt ca și calificate în ediția viitoare a Champions League, în timp ce Juventus luptă pentru un loc în această competiție, printr-o clasare bună în Serie A sau prin câștigarea Europa League. În schimb, clubul italian se află la mila UEFA și ar putrea fi pedepsit pentru scandalul financiar în care a fost implicată în ultimul an.

Real Madrid și Barcelona, apărate de Tribunalul Comercial din Spania

European Super League trebuia să fie finanțată de JP Morgan, A22 Sports Management și Saudi Arabian Oil Group (Aramco) și să ajungă în timp la un sistem divizionar cu 80 de echipe participante, printre cluburile fondatoare aflându-se Real Madrid, FC Barcelona, Juventus, Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Tottenham, AC Milan și Inter Milano.

La presiunea UEFA, a federațiilor naționale și a grupurilor de suporteri, toate echipele s-au retras, în afară primelor trei, ai căror președinți asigurau și conducerea organizației. Avertizate că vor fi excluse din cupele europene și vor trebui să plătească daune financiare, Real și Barca au fost apărate de Tribunalul Comercial din Spania, care a atenționat UEFA să lase CJUE să delibereze în acest dosar, înainte de a lua orice măsură punitivă.

Foto - @Juventus