"Nu mai exista in ochii mei!" Ceferin, furios pe presedintele lui Juventus dupa Super Liga! Ce a spus 

UEFA se afla in continuare in razboi cu cluburile fondatoare ale Super Ligii.

Real Madrid, Barcelona si Juventus sunt cluburile care si-au pastrat pozitia ferma in ceea ce priveste Super Liga, iar UEFA a anuntat masuri drastice impotriva lor, in cazul in care nu abandoneaza proiectul.

Razboiul declaratiilor continua, iar ultima reactie a presedintelui UEFA este indreptata spre Andrea Agnelli, presedintele lui Juventus, unul dintre oamenii de baza in proiectul Super Ligii.

Aleksander Ceferin a vorbit pentru So Foot si a profitat de ocazie pentru a-l ataca dur pe Andrea Agnelli, cel cu care in trecut avea o relatie extrem de buna.

"Sincer, nu stiam cu exactitate ce se intampla. Primeam din cand in cand amenintari de ruptura, apareau documente in acest sens...insa nu le luam in serios. Andrea Agnelli, care atunci era presedintele Asociatiei Europene a Cluburilor, membru in comitetul executiv UEFA si ne asigura in mod continuu ca nu era ceva de care trebuie sa ne facem griji.

Din partea noastra mai ales, am organizat diferite intalniri cu cluburile pentru a le prezenta noua reforma din Champions, reforma pe care au votat-o cele 12 cluburi rebele. Insa, ziua urmatoare au lansat proiectul fantomatic.

Protagonistii se pot imparti in trei categorii. L-am pus pe Andrea Agnelli pe prima scara, cea personala. In ochii mei, barbatul acesta nu mai exista. Am crezut ca suntem prieteni, insa m-a mintit in fata pana in ultimul moment, asigurandu-se ca nu trebuie sa isi faca griji de nimic.

In a doua categorie se afla un grup de lideri pe care ii simteam destul de apropiati de mine, de care imi pare rau ca nu mi-au spus inainte ce planuri au. In ultima categorie sutn cei cu care nu am avut contact. Nu ii invinovatesc, insa si ei trebuie sa sufere consecintele faptelor", a spus Ceferin citat de cotidianul SPORT.