ULTIMA ORA | Rasturnare de situatie in cazul lui Emiliano Sala! Ce decizie au luat cei de la Cardiff! Nu se astepta nimeni la asta

Ce decizie au luat cei de la Cardiff.

Emiliano Sala a murit acum 1 an intr-un accident de avion, cand se deplasa din Franta spre Tala Galilor. Atacantul trebuia sa ajung la Cardiff, fiind transferat de la Nantes, insa avionul s-a prabusit in Canalul Manecii, iar Emiliano Sala a murit alaturi de pilotul avionului. In urma celor intamplate, Cardiff a reufuzat sa le plateasca celor de la Nantes suma de 15 milioane de euro pentru transfer, motivand faptul ca s-au gasit dovezi de infractiune, dar in septembrie 2019, FIFA a decis ca cei de la Cardiff trebuie sa plateasca suma de 6 milioane de euro catre Nantes din totalul de 15, care era considerata suma de transfer. Cardiff a contestat Hotararea la Curtea de Arbitraj Sportiv de la Luasanne, iar decizia finala va fi luata in iunie 2020.

Ieri, cei de la Cardiff, au declarat ca solicita ca acest caz sa fie investigat de catre autoritatile franceze, invocand motivul ca este necesara o investigatie completa a acestui caz.

"Este clar ca in ultimele 12 luni nu a fost facuta o investigatie completa si este necesar acest lucru. Trebuie sa intelegem pe deplin ce a dus la prabusirea avionului, dar in special avem nevoie de raspunsuri la anumite intrebari legate de utilizarea zborurilor ilegale in fotbal. Ca urmare, credem ca exista suficiente dovezi care duc la o infractiune a tot ceea ce s-a intamplat", au spus cei de la Cardiff.