Descoperire SOCANTA in cazul Emiliano Sala! Care este cauza reala a decesului fotbalistului

Emiliano Sala a murit in urma accidentului aviatic de pe 21 ianuarie, cand el si pilotul David Ibbotson s-au prabusit in Canalul Manecii.

Autoritatile britanice au publicat un raport din care reiese ca Sala a murit din cauza nivelului ridicat de monoxid de carbon din sangele fotbalistului.

Trupul pilotului nu a fost gasit nici pana azi, iar autoritatile considera ca si el ar fi fost expus la acelasi nivel ridicat de monoxid de carbon.

Raportul nu este final si va fi publicat in totalitate in perioada urmatoare.

Emiliano Sala a fost inmormantat in Argentina, dupa ce a fost recuperat cu ajutorul unor cautari private.

