SCANDALOS! Imagine macabra aparuta in Anglia la 10 luni dupa moartea lui Emiliano Sala | FOTO

Emiliano Sala a murit intr-un tragic accident aviatic.

O imagine macabra face inconjurul internetului inainte de derby-ul din Championship dintre Swansea si Cardiff. Un bilet de avion fals, cu numele lui Emiliano Sala pe el a fost pubicat pe retelele de socializare.

Daca asta nu era de ajuns, numarul zborului este "D3AD", iar pilotul zborului este "Mikey Dye". Biletul e cu plecare din Nantes si are destinatia Cardiff.

Amintim ca Emiliano Sala si-a pierdut viata intr-un accident aviatic in timp ce efectua un zbor de la Nantes la Cardiff. El fusese cumparat de echipa engleza de la formatia franceza.

Clubul Swansea City condamna gestul suporterilor

"Swansea City stie de imaginea scandaloasa care circula pe retelele de socializare inaintea derby-ului de duminica, in legatura cu trista moarte a atacantului Cardiff City Emiliano Sala. Colaboram indeaproape cu politia, care va ancheta pentru a identifica sursa initiala. Imaginea este rusinoasa si nu reprezinta in niciun fel acest club de fotbal sau pe suporterii nostri.

Avem toleranta zero fata de orice comportament discriminatoriu, de neacceptat sau antisocial si acest lucru va fi subliniat cu tarie inainte, in timpul si dupa derby-ul din South Wales. Orice suporter care afiseaza acest tip de material sau se comporta intr-un mod de neacceptat va fi vizat de proceduri penale", se arata in comunicatul celor de la Swansea.