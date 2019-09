BREAKING NEWS | FIFA A DECIS: cat trebuie sa plateasca cei de la Cardiff in cazul Emiliano Sala! Anuntul oficial

Emiliano Sala a decedat pe 21 ianuarie 2019 intr-un accident aviatic.

Atacantul care implinise 28 de ani pe 21 octombrie 2018, s-a transferat in ianuarie de la Nantes la Cardiff. Emiliano Sala devenise cel mai scump transfer din istoria lui Cardiff care trebuia sa plateasca pentru jucator nu mai putin de 17 milioane de euro.

Jucatorul a semnat contractul cu echipa din Tara Galilor pe 19 ianuarie si a plecat inapoi in Franta pentru a-si lua ramas bun de la fostii colegi si pentru a mai rezolva cateva lucruri. Pe 21 ianuarie a decis sa revina la Cardiff cu un avion privat de mici dimensiuni, insa avionul s-a prabusit in Canalul Manecii, lasand in urma o adevarata tragedie.

Cardiff nu a mai fost de acord sa plateasca suma de transfer pentru jucator din cauza circumstantelor dubioase in care a avut loc accidentul si cei de la Nantes au deschis un proces.

Conform celor de la BBC, cei de la FIFA au luat o decizie si i-au obligat pe galezi sa plateasca suma de 6 milioane de euro in schimbul lui Emiliano Sala. Cele 6 milioane de euro reprezinta prima transa din transferul jucatorului.

Cei de la Cardiff au motivat ca nu sunt obligati sa plateasca intreaga suma de transfer de 17 milioane de euro, deoarece Sala nu era oficial jucatorul lor cand a decedat.

Cluburile au dreptul sa conteste decizia in urmatoarele 10 zile.

Cardiff City have been told to pay a transfer fee of £5.3m to Nantes for Emiliano Sala. More to follow: https://t.co/BSMrvjyWl0#bbcfootball pic.twitter.com/w6PpyGLMH2 — BBC Sport (@BBCSport) September 30, 2019