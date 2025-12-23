Decizia instanței vine ca urmare a solicitării anchetatorilor depuse cu o zi în urmă, pe 22 decembrie, și vizează încălcarea părții a doua a articolului 205.2 din Codul Penal al Federației Ruse. Acesta pedepsește apelurile publice la activități teroriste, justificarea sau propaganda acestora. Potrivit surselor din presa rusă, măsura urmează să intre în vigoare legală pe 26 decembrie, iar pedeapsa maximă prevăzută de lege pentru aceste fapte ajunge până la șapte ani de închisoare.



Kasparov, etichetat deja „agent străin” de Ministerul Justiției de la Moscova, este o figură iconică a sportului minții, fiind al 13-lea campion mondial din istorie, Maestru Emerit al Sportului în URSS și de opt ori câștigător al Olimpiadelor de Șah. După retragerea sa din activitatea competițională în 2005, marele maestru a ales calea activismului politic. Șapte ani mai târziu, a fost ales în Consiliul de Coordonare al opoziției ruse, moment în care a anunțat că părăsește Rusia pentru a-și continua lupta politică din străinătate.



Lista lungă de acuzații a FSB-ului



Situația juridică a lui Kasparov s-a agravat considerabil după declanșarea conflictului militar din Ucraina în februarie 2022. Fostul șahist a devenit unul dintre organizatorii Forumului Rusia Liberă și al Comitetului de Acțiune Rusă, fiind totodată membru al Comitetului Antirăzboi, entitate etichetată drept „organizație indezirabilă” de Procuratura Generală.



În 2024, Rosfinmonitoring l-a inclus pe Kasparov pe lista extremiștilor și teroriștilor. Presiunea a crescut în luna octombrie a acestui an, când Serviciul Federal de Securitate (FSB) a transmis că au fost deschise dosare penale atât pe numele lui Kasparov, cât și al altor membri ai comitetului, inclusiv Mihail Hodorkovski. Acuzațiile vizează fapte extrem de grave, precum preluarea violentă a puterii, organizarea unei comunități teroriste și participarea la aceasta.



Nu este prima dată când justiția rusă ia o astfel de măsură împotriva sa. În 2024, o instanță din Republica Komi a emis o decizie similară de arestare în lipsă pe numele fostului campion mondial.

