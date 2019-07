Prima zi a lui Razvan Marin la Ajax! A venit cu masina ca a lui Ronaldo, de 100 000 de euro! Cum arata BOLIDUL de lux cu care a impresionat in parcarea lui Ajax

Razvan Marin s-a prezentat azi la reunirea lui Ajax inaintea noului sezon.

Marin a fost cumparat de la Standard cu 12,5 milioane de euro. Azi va efectua primele antrenamente alaturi de campioana Olandei.



Marin a mers in parcarea lui Ajax cu masina sa de lux, un Mercedes GLE in valoare de 100 000 de euro. A fost in centrul atentiei. Jurnalistii din centrul de presa al lui Ajax au vrut sa stie cum se simte in prima sa zi pe ArenA.

