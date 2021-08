Ultima tehnologie din Budesliga. Antrenorii fac tactica chiar pe teren, cu o tabletă și un ecran gigant

Tehnologia Videowall a fost implementată la mai multe cluburi din prima ligă germană de fotbal, pentru a le oferi jucătorilor imagini cu propriile prestații, în timp real.

Videowall a fost introdus de antrenorul Julian Nagelsmann, la Hoffenheim, încă din 2017. Inițial, un ecran de 6x3 metri a fost adus în apropierea terenul principal de antrenament al bazei de la Zuzenhausen, fiind depozitat într-un container și putând fi asamblat pentru folosire în doar o oră. Patru camere preluau imaginile din timpul ședinței de pregătire și le stoca într-un program, iar antrenorul le putea controla cu ajutorul unei tablete, arătându-le jucătorilor soluții tactice pentru diverse faze de joc lucrate pe ecran, în timp real.

Nagelsmann a implementat tehnologia la Leipzig și o vrea la Bayern

Ulterior, Hoffenheim a montat un ecran mai mare, de 40 metri pătrați, cu calitate video mult peste tabelele de marcaj electronice ale majorității stadioanelor din Bundesliga, care poate fi lăsat în aer liber. Ședința tactică desfășurată pe teren a înlocuit clasica întâlnire dintr-o sală de ședințe, unde jucătorilor așezați pe scaune li se arătau pe un ecran sau pe o tablă cum se descurcaseră în meciul precedent și ce trebuie să facă la partida următoare. Tehnologia a fost implementată de Nagelsmann și la RB Leipzig, iar acum o vrea și la Bayern Munich, în cantonamentul din Sabener Strasse, unde trebuie să se descurce pe teren, deocamdată, cu o simplă tablă.

"Îți pune foarte mult la contribuție creierul"

"Am avut mulți antrenori grozavi, dar a fost interesant să experimentez stilul de lucru al lui Nagelsmann. Nu am avut parte de un asemenea antrenament, care să îți pună atât la contribuție creierul, cum am avut la Hoffenheim. E plăcut, dar e solicitant și trebuie să rămâi foarte concentrat timp de două ore, cât durează ședința tactică. Să ți ceară anumite lucruri, apoi să ți se arate imagini video chiar pe teren, ca să ți se demonstreze ce faci bine și ce faci rău, te ajută cât 100 de ședințe tactice închis într-o cameră", spunea fostul atacant Kevin Kuranyi.

Este a doua descoperire făcută de germani, în materie de tehnologie pentru antrenamentul de fotbal, după The Footbonaut, aparatul promovat de Borussia Dortmund în 2013. Acesta este o arenă de mici dimensiuni, unde mingile sunt lovite de jucător la viteză mare, forțându-l să controleze mingea rapid, să facă mișcări scurte și să paseze în regim de viteză către o țintă dată de aparat.

Footbonaut a ajutat-o pe Dortmund să aibă una dintre cele mai mari posesii de balon din Europa, iar în ultimii ani antrenorii au putut dezvolta jucători de valoare, precum Ilkay Gundogan, Robert Lewandowski, Henrikh Mkhitaryan, Christian Pulisici, Pierre-Emerick Aubameyang, Julian Weigl, Ousmane Dembele, Jadon Sancho, Leonardo Balerdi, Giovanni Reyna, Youssoufa Moukoko sau Erling Haaland, unii fiind vânduți pe sume mari de bani.

