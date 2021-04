Federatia Germana a facut anuntul oficial! Incep negocierile pentru aducerea lui Hansi Flick, dupa ce Nagelsmann a fost anuntat oficial la Bayern 

Joachim Low va pleca de la nationala Germaniei dupa EURO 2020.

Antrenorul lui Bayern, Hansi Flick, a anuntat deja ca va pleca la finalul acestui sezon de la bavarezi, iar sefii echipei nu au pierdut timpul si l-au anuntat oficial pe Julian Nagelsmann ca inlocuitor. Dupa ultimele informatii aparute in presa din Germania, se pare ca oficialii Federatiei vor incepe cat de curand negocierile cu Flick pentru a prelua postul care va fi lasat liber de Low dupa Campionatul European.

Un fotbalist legendar pentru nationala panzerelor, Lothar Matthaus, a vorbit si el despre situatia nationalei. "Sunt convins ca Hansi Flick nu o sa mai fie antrenorul lui Bayern din sezonul urmator. Federatia Germana de Fotbal il vrea pe Hansi Flick la nationala si i-a facut deja o oferta", a declarat Lothar Matthaus.

Unul dintre motivele principale ale plecarii lui de la Bayern este relatia cu Hasan Salidhamizic, directorul sportiv al lui clubului, cu care a avut mai multe contradictii in ultimul an. Flick a mai lucrat in cadrul Federatiei si a fost chiar asistentul lui Low pentru mai mult ani la nationala.