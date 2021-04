Leipzig i-a gasit rapid inlocuitor lui Nagelsmann! Un american vine sa se lupte cu Bayern si Dortmund in Bundesliga

RB Leipzig va incasa 25 de milioane de euro pentru "transferul" lui Nagelsmann la Bayern si nu va plati nimic pentru inlocuitorul sau.

Julian Nagelsmann (33 de ani) va fi noul antrenor al lui Bayern, incepand din sezonul urmator. Bayern Munchen ii va achita 25 de milioane de euro lui RB Lepizig, in schimbul antrenorului care a ajuns pana in semifinalele Champions League in sezonul trecut. Clubului din Leipzig a anuntat ca americanul Jesse Marsch (47 ani) va prelua conducerea "taurilor" pentru urmatoarele doua sezoane.

Tehnicianul nord-american se afla sub contract cu Red Bull GmbH din 2015. A antrenat-o pe New York RB, intre 2015 si 2018, pentru ca apoi sa fie asistentul lui Ralf Rangnick, cei doi ducand echipa pe locul al treilea in Bundesliga si in finala Cupei Germaniei, in sezonul 2018-2019. In urma cu doi ani, americanul a trecut la "sora" RB Salzburg, inlocuindu-l pe Marco Rose, care semnase cu Borussia Monchengladbach.

El a castigat un titlu de campioana in Osterreichische Bundesliga si Cupa Austriei, in sezonul trecut. In actuala stagiune, Salzburg este lider in campionat, avand sase puncte avans fata de Rapid Viena, si va disputa finala Cupei Austriei contra lui LASK Linz, pe 1 mai. In ambele sezoane, echipa sa a fost calificata in grupele Champions League, de fiecare data terminand pe locul al treilea si fiind eliminata in "16"-imile Europa League.

Marsch a evoluat in timpul colegiul la Princeton Tigers (1992-1995), pentru ca apoi sa fie legitimat la DC United (1996-1997), Chicago Fire (1998-2005) si Chivas USA (2006-2009). Are doua selectii la nationala Statelor Unite. Ca antrenor a pregatit nationala SUA (2010-2011 / asistent), Montreal Impact (2011-2012), New York RB (2015-2018), RB Leipzig (2018-2019 / asistent) si RB Salzburg (2019-2021).

Producatorul austriac de bauturi energizante Red Bull GmbH detine mai multe cluburi de fotbal (RB Salzburg, RB Leipzig, New York RB, RB Brasil, RB Bragantino, FC Liefering), dar si echipele de Formula 1 Red Bull Racing si Scuderia Toro Rosso, plus Triple Eight Race Engineering (Supercars Championship). Compania mai sponsorizeaza echipele de hochei pe gheata EC Red Bull Salzburg si EHC Red Bull München, dar si sportivi, cluburi si competitii din eSports, sporturi extreme, volei, aviatie, ciclism si chiar muzica.