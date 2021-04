Bayern a aflat cat trebuie sa plateasca pentru a-l pune pe Nagelsmann pe banca! Cum raspunde antrenorul speculatiilor

Bayern Munchen poate trece printr-o schimbare pe banca tehnica in vara, iar Nagelsmann este principalul favorit sa vina la bavarezi.

Dupa ce s-a vorbit de un conflict al lui Hansi Flick cu Hassan Salihamizici si faptul ca antrenorul neamt isi doreste sa plece in vara pentru a prelua banca nationalei Germaniei, presa germana speculeaza ca sansele ca asta sa se intample sunt foarte mari, acesta fiind principalul favorit si al Federatiei Germane de a prelua banca tehnica a selectionatei.

Hans-Dieter Flick a mai lucrat ca secund al lui Low intre 2006 si 2014, dar si ca director sportiv in cadrul Federatiei Germane de Fotbal (DFB), iar in noiembrie 2019 a devenit antrenorul echipei Bayern Munchen, cu care a castigat 6 trofee de atunci.

Publicatia Sport1 anunta ca Leipzig ar putea sa-l lase pe Julian Nagelsmann la Bayern, chiar daca mai are contract pana in 2023, insa numai daca Bayern va plati intre 15 si 20 de milioane de euro. Nagelsmann spune ca nu a discutat cu sefii lui Bayern: "Nu au existat si nu exista discutii. Acest lucru este valabil si pentru agentii mei, pentru ca nu ar lua decizii inainte sa ma consulte. Nu stiu de unde are Lothar aceste informatii".

Julian Nagelsmann o pregateste pe RB Leipzig din vara anului 2019, iar inainte de a ajunge aici a petrecut aproape trei ani si jumatate la Hoffenheim. Alaturi de Hoffenheim, Nagelsmann a incheiat pe locurile 4, 3, respectiv 9 in Bundesliga, in timp ce in prima stagiune de la RB Leipzig a terminat pe pozitia a treia.