Nagelsmann ar putea veni la Bayern impreuna cu un jucator de la Leipzig! Pe langa Upamecano, bavarezii vor sa mai dea o lovitura

Julian Nagelsmann a fost confirmat recent ca noul antrenor al lui Bayern Munchen.

Bayern Munchen se serveste cu tot ce isi doreste din campionatul Germaniei. In deceniul trecut a transferat cei mai buni jucatori de la Borussia Dortmund: Gotze, Hummels, Lewandowski, iar acum s-a orientat catre RB Leipzig.

In luna februarie a acestui an, Upamecano a fost transferat de la Leipzig. Clubul bavarez i-a platit clauza de reziliere in valoare de 42,5 milioane de euro.

Doua luni mai tarziu, conflictele dintre Hasan Salihamidzic, directorul sportiv al lui Bayern, si Hansi Flick, l-au facut pe antrenorul german sa isi inceteze colaborarea cu campioana Bundesligii la finalul sezonului. Bavarezii s-au orientat rapid, iar Julian Nagelsmann a fost adus la Leipzig contra sumei record de 30 de milioane de euro.

Presa din Germania zvoneste ca tanarul antrenor nu va sosi singur la Bayern. Acesta doreste sa vina impreuna cu Ibrahima Konate.



Fundasul central a fost utilizat in doar 19 meciuri in acest sezon de Nagelsmann, dar asta din cauza accidentarilor care il chinuiesc. Din octombrie 2019 si pana in prezent, Konate a adunat 349 de zile in care a lipsit din cauza accidentarilor care au tot revenit.

Pe fundasul central francez il mai doreste si Jurgen Klopp la Liverpool, dar Nagelsmann are sanse de reusita mai mari, avand in vedere ca au lucrat impreuna ultimii doi ani la RB Leipzig.