Croatia inscrie un gol dupa o faza "ca la biliard!" Interventia tehnologiei de linia portii a fost decisiva

Dramatismul a fost total la partida dintre Croatia si Spania.

Un meci care parea ca va fi unul crancen in care nu se va marca foarte mult s-a transformat intr-o partida jucata pe muchie de cutit si care a oferit privitorilor un spectacol senzational, pe care probabil nu-l vor uita prea curand.

Una dintre cele mai spectaculoase faze au fost la golul doi al Croatiei, marcat de Mislav Orsic, dupa o incursiune in partea dreapta a fostului Balon de Aur, Luka Modric, care a scos mingea in 6 metri, iar mai multi fotbalisti croati au sutat, golul parca fiind refuzat de fundasii spanioli, care in cele de urma au trebuit sa se recunoasca invinsi, dupa interventia tehnologiei de linia portii.



Aceasta faza vine dupa ce primul gol al meciului a fost si el unul marcat in conditii deosebite, atunci cand pasa inapoi data de Pedri a fost scapata in poarta de Unai Simon, fiind practic unul dintre cele mai haioase autogoluri din ultimii ani.