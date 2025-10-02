Cotat la 180 de milioane de euro de site-urile de specialitate, fotbalistul a fost adus de Manchester City în urmă cu trei ani, după ce ”cetățenii” i-au plătit clauza de reziliere de la Borussia Dortmund în valoare de 60 de milioane de euro.



Erling Haaland, care are 48 de goluri în 45 de selecții la prima reprezentativă a Norvegiei, are un contract valabil până în 2034 cu Manchester City.



Nebunie curată! La câte goluri a ajuns ”bestia” Erling Haaland în UEFA Champions League



Miercuri seară, Manchester City a remizat cu AS Monaco, scor 2-2, în a doua rundă din faza principală a competiției UEFA Champions League. Erling Haaland a realizat ”dubla” pentru Manchester City (15', 44'), în timp ce Jordan Teze (18') și Eric Dier (90' penalty) au punctat pentru gazde.



Norvegianul a ajuns, așadar, la 52 de goluri în Champions League după 50 de meciuri la ”masa bogaților”!



31 dintre reușite le-a bifat în echipamentul lui Manchester City și, implicit, sub comanda lui Pep Guardiola, în timp ce 13 goluri le-a marcat pentru Borussia Dortmund, iar șase pentru Red Bull Salzburg.



Erling Haaland s-a dezlănțuit după ce Manchester City nu a reușit să bată la Monaco: ”Nici nu meritam să câștigăm”



Starul lui City a răbufnit la interviuri după meciul cu Monaco și a evidențiat că Manchester City nu ar fi meritat să obțină cele trei puncte nici dacă s-ar fi impus pe ”Stade Louis”.



Haaland a sugerat că adversarii au fost mai periculoși în actul secund, când au și restabilit egalitatea pe final, prin reușita fostului jucător al lui Tottenham.



”Desigur că nu mă simt bine că nu am câștigat. Am făcut ceva inutil în repriza a doua și cred că nu am jucat suficient de bine. Nu merităm să câștigăm.



Avem nevoie de mai multă energie. Trebuie să punem mai multă presiune pe ei, așa cum am făcut în prima repriză, când am dominat mult mai mult. În repriza a doua, ei au preluat inițiativa mult mai mult și nu cred că a fost suficient de bine.



Fiecare meci din Champions League este dificil, uitați-vă la anul trecut când am fost eliminați. Nu sunt multe echipe care și-au câștigat primele două meciuri”, a spus Haaland, potrivit BBC.

