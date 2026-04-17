Vladislav Blănuță (24 de ani) nu va mai călca, în Ucraina, odată ce va încheia conturile cu Dinamo Kiev! Pentru că aici a trăit cea mai neagră experiență din cariera sa de până acum.

Practic, în cazul lui Blănuță se confirmă că ceea ce începe prost, se încheie și mai prost. Pentru că vârful român a fost luat în vizorul suporterilor ucraineni, din cauza convingerilor sale pro-Rusia, încă de când a aterizat, la Kiev. Și, de aici încolo, prăbușirea lui Blănuță s-a întâmplat în ritm accelerat!

Blănuță a avut ultima apariție, la Dinamo Kiev, pe 9 noiembrie!

În acest moment, în dreptul atacantului român sunt trecute următoarele cifre: 10 meciuri, 1 gol și 303 minute pe teren. Sunt niște statistici care nu spun, totuși, toată povestea.

În primul rând, ca să vedem când a jucat Blănuță ultimul meci pentru Dinamo Kiev, trebuie să ne întoarcem până în 2025! Pe 9 noiembrie, românul a adunat 10 minute în Dinamo Kiev – Cherkasy (1-0). Și apoi, Blănuță a dispărut de la Dinamo Kiev!

În această seară, ocupanta locului 4 din Ucraina a învins Zorya Luhansk, scor 3-1. Din nou, Blănuță n-a fost nici măcar în lot. Astfel, el a ajuns la al 9-lea joc consecutiv, în care e trimis în tribune și nu prinde nici măcar foaia meciului!

Pe fondul acestei situații, Blănuță pune la cale „evadarea“ sa din Ucraina, în vară, după cum Sport.ro a dezvăluit aici. Jucătorul e sub contract cu Dinamo Kiev până pe 30 iunie 2030!