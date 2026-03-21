Un lucru e sigur: după acest sezon 2025-2026, Vladislav Blănuță nu va dori să mai audă vreodată de Ucraina! Nu pentru că ar fi pro-Rusia, cum a reieșit din activitatea sa în mediul online, ci pentru că, în Ucraina, a trăit un veritabil coșmar fotbalistic.

Ajuns la Dinamo Kiev, în septembrie 2025, fostul atacant al Craiovei lui Mititelu a devenit, aproape imediat, o țintă pentru fanii ucraineni.

Iar astăzi, Blănuță, pur și simplu, nu există la Dinamo Kiev! Ultima sa apariție, la această formație, datează din 9 noiembrie. În ultimele partide, vârful român a fost lăsat în afara lotului de fiecare dată.

Deși e sub contract cu Dinamo Kiev până pe 30 iunie 2030, Blănuță va părăsi gruparea ucraineană, în vară. Un apropiat al jucătorului, care cunoaște situația transferului său în Ucraina, a dezvăluit pentru Sport.ro că Blănuță se apropie de finalul aventurii sale la Dinamo Kiev.

„De la Dinamo Kiev va pleca, în vară, sută la sută! Măcar sub forma de împrumut. Dar impresarul lui italian se va ocupa de asta. Blănuță a fost pe lista celor de la Dinamo. L-au dorit și în iarnă. Poate vor încerca să-l ia, în vară, în contul relațiilor bune pe care le au cu cei de la Dinamo Kiev. Rămâne de văzut. Cert e că Blănuță nu va mai continua la Dinamo Kiev. El e sub contract cu Base, o firmă de impresariat renumită la nivel mondial. Dar Blănuță nu e foarte mulțumit de cei de la Base. Acum, depinde și de această firmă cum se va rezolva situația lui Blănuță, la capătul acestui sezon“, ne-a spus un apropiat al vârfului de 24 de ani.

Pe site-ul transfermarkt.com, atacantul de 1,90 de metri e evaluat la 1,5 milioane de euro, în acest moment. În țară, Blănuță a evoluat pentru Craiova lui Mititelu și Universitatea Cluj. La prima formație, a adunat 46 de meciuri, 9 goluri și 3 pase de gol. La Universitatea Cluj, a contabilizat 37 de partide, 12 goluri și 4 pase de gol.