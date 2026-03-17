Universitatea Cluj a dat lovitura în atac după transferul lui Jovo Lukic, adus la începutul sezonului de la Universitatea Craiova. Atacantul bosniac a devenit rapid golgheterul echipei de pe Cluj Arena.

Conducerea clubului a explicat cum s-a ajuns la această mutare. Președintele Radu Constantea a dezvăluit că oficialii ardeleni au analizat atent cifrele jucătorului din perioada în care evolua în Bosnia.

Radu Constantea: „Am căutat profilul lui Blănuță”

„Ne-am uitat, avea cifre bune înainte să vină la Craiova. Profilul lui Blănuță, asta am căutat. Știa campionatul din România și avea cifre bune în Bosnia”, a spus Constantea la Digi Sport.

Înainte să ajungă în România, Lukic marcase nu mai puțin de 70 de goluri în Bosnia, pentru cluburi precum Borac Banja Luka, FK Krupa, FK Sloga Doboj și FK Zvijezda 09.

La Universitatea Cluj, atacantul de 27 de ani traversează cel mai bun moment al carierei. În actualul sezon, el a bifat 31 de meciuri, în care a marcat 18 goluri și a oferit trei pase decisive. Potrivit Transfermarkt, cota sa de piață este de aproximativ 900.000 de euro.