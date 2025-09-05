Scandalul în care este implicat Vladislav Blănuță (23 de ani) a atins cote alarmante. Fostul atacant de la FCU Craiova, transferat la Dinamo Kiev, a ajuns ținta ultrașilor radicali ai echipei, după ce aceștia au descoperit postări mai vechi ale sale cu tentă pro-rusă. Suporterii au mers până la a-i folosi fotografia pe post de țintă de tir.
Într-o imagine care s-a viralizat pe rețelele sociale, chipul fotbalistului moldovean este ciuruit de gloanțe, într-un gest macabru de amenințare. Postarea, care folosește poza de prezentare a lui Blănuță la club, a fost distribuită de grupul de ultrași WBC Ultras Dinamo pe conturile de X și Telegram.
Postările care au aprins scandalul
Furia suporterilor ucraineni a fost declanșată de descoperirea unor materiale video distribuite în trecut de Blănuță pe contul său de TikTok. Printre acestea se numără discursuri ale lui Vladimir Soloviov, un cunoscut propagandist al Kremlinului, și secvențe din miniseria rusească "Brigada", asociată cu propaganda regimului Putin.
Confruntat cu reacțiile virulente, atacantul născut în Republica Moldova a publicat un clip video în care încearcă să repare situația: "Dragi ucraineni și ucrainence. Sunt mândru că voi juca în Ucraina pentru marele club Dinamo Kiev. Glorie eroilor, glorie Ucrainei. Ucraina va câștiga".
Viitorul său la club este însă incert, decizia finală urmând să fie luată de patronul Igor Surkis. Acesta a transmis un mesaj ferm: "Să așteptăm și să-l ascultăm. El încă n-a ajuns în Ucraina. Vom trage concluziile mai târziu. Trebuie să-i ascultăm părerea. Dacă reacția este adecvată, va juca pentru Dinamo Kiev. Dacă nu, nu va juca aici. Asta e decizia mea finală".