Scandalul în care este implicat Vladislav Blănuță (23 de ani) a atins cote alarmante. Fostul atacant de la FCU Craiova, transferat la Dinamo Kiev, a ajuns ținta ultrașilor radicali ai echipei, după ce aceștia au descoperit postări mai vechi ale sale cu tentă pro-rusă. Suporterii au mers până la a-i folosi fotografia pe post de țintă de tir.



Într-o imagine care s-a viralizat pe rețelele sociale, chipul fotbalistului moldovean este ciuruit de gloanțe, într-un gest macabru de amenințare. Postarea, care folosește poza de prezentare a lui Blănuță la club, a fost distribuită de grupul de ultrași WBC Ultras Dinamo pe conturile de X și Telegram.

