FOTO Șocant! Fanii lui Dinamo Kiev au simulat că-l împușcă în cap pe Vladislav Blănuță pentru postările pro-ruse

Șocant! Fanii lui Dinamo Kiev au simulat că-l &icirc;mpușcă &icirc;n cap pe Vladislav Blănuță pentru postările pro-ruse Fotbal extern
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Vladislav Blănuță (23 de ani) nu are parte de cea mai prietenoasă primire în Ucraina.

TAGS:
Dinamo KievFCU CraiovaVladislav Blanuta
Din articol

Scandalul în care este implicat Vladislav Blănuță (23 de ani) a atins cote alarmante. Fostul atacant de la FCU Craiova, transferat la Dinamo Kiev, a ajuns ținta ultrașilor radicali ai echipei, după ce aceștia au descoperit postări mai vechi ale sale cu tentă pro-rusă. Suporterii au mers până la a-i folosi fotografia pe post de țintă de tir.

Într-o imagine care s-a viralizat pe rețelele sociale, chipul fotbalistului moldovean este ciuruit de gloanțe, într-un gest macabru de amenințare. Postarea, care folosește poza de prezentare a lui Blănuță la club, a fost distribuită de grupul de ultrași WBC Ultras Dinamo pe conturile de X și Telegram.

Postările care au aprins scandalul

Furia suporterilor ucraineni a fost declanșată de descoperirea unor materiale video distribuite în trecut de Blănuță pe contul său de TikTok. Printre acestea se numără discursuri ale lui Vladimir Soloviov, un cunoscut propagandist al Kremlinului, și secvențe din miniseria rusească "Brigada", asociată cu propaganda regimului Putin.

Confruntat cu reacțiile virulente, atacantul născut în Republica Moldova a publicat un clip video în care încearcă să repare situația: "Dragi ucraineni și ucrainence. Sunt mândru că voi juca în Ucraina pentru marele club Dinamo Kiev. Glorie eroilor, glorie Ucrainei. Ucraina va câștiga".

Viitorul său la club este însă incert, decizia finală urmând să fie luată de patronul Igor Surkis. Acesta a transmis un mesaj ferm: "Să așteptăm și să-l ascultăm. El încă n-a ajuns în Ucraina. Vom trage concluziile mai târziu. Trebuie să-i ascultăm părerea. Dacă reacția este adecvată, va juca pentru Dinamo Kiev. Dacă nu, nu va juca aici. Asta e decizia mea finală".

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Un chirurg britanic a fost condamnat la închisoare după amputarea propriilor picioare dintr-un motiv năucitor
Un chirurg britanic a fost condamnat la &icirc;nchisoare după amputarea propriilor picioare dintr-un motiv năucitor
ARTICOLE PE SUBIECT
Blănuță s-a scos: salariul său la Dinamo Kiev, uriaș!
Blănuță s-a scos: salariul său la Dinamo Kiev, uriaș!
Italienii nu-l uită pe Vladislav Blănuță! Ce a scris presa din &bdquo;Cizmă&rdquo; după transferul la Dinamo Kiev
Italienii nu-l uită pe Vladislav Blănuță! Ce a scris presa din „Cizmă” după transferul la Dinamo Kiev
Ce au spus ucrainenii după transferul lui Vladislav Blănuță! Cum &icirc;l văd pe jucătorul rom&acirc;n
Ce au spus ucrainenii după transferul lui Vladislav Blănuță! Cum îl văd pe jucătorul român
ULTIMELE STIRI
Real Madrid, mesaj special după moartea legendarului Giorgio Armani, patronul Olimpiei Milano
Real Madrid, mesaj special după moartea legendarului Giorgio Armani, patronul Olimpiei Milano
&Icirc;ntrebări-fulger cu Kurt Zouma. Ce a spus despre Sergio Aguero și Paul Pogba + &rdquo;Asta știam despre CFR Cluj &icirc;nainte să semnez&rdquo;
Întrebări-fulger cu Kurt Zouma. Ce a spus despre Sergio Aguero și Paul Pogba + ”Asta știam despre CFR Cluj înainte să semnez”
Fostul coleg al lui Rodri de la Atletico Madrid a revenit &icirc;n Liga 2 din Rom&acirc;nia!
Fostul coleg al lui Rodri de la Atletico Madrid a revenit în Liga 2 din România!
Mazilit de Iordănescu! Atacantul care a costat-o un milion de euro pe Legia, trimis la altă echipă din Polonia
Mazilit de Iordănescu! Atacantul care a costat-o un milion de euro pe Legia, trimis la altă echipă din Polonia
Dublul campion al Rom&acirc;niei și-a reziliat contractul cu echipa de pe loc de play-off
Dublul campion al României și-a reziliat contractul cu echipa de pe loc de play-off
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
MERCATO VARĂ 2025 | Aici ai toate transferurile făcute de echipele din Liga 1

MERCATO VARĂ 2025 | Aici ai toate transferurile făcute de echipele din Liga 1

Italienii anunță cutremur la Inter: Cristi Chivu, OUT? Mourinho, favorit să-i ia locul!

Italienii anunță cutremur la Inter: Cristi Chivu, OUT? Mourinho, favorit să-i ia locul!

Vinovatul pentru eșecul de la Hacken, OUT de la CFR Cluj! Neluțu Varga nu se joacă

Vinovatul pentru eșecul de la Hacken, OUT de la CFR Cluj! Neluțu Varga nu se joacă

Fotbalistul care are &bdquo;interzis&rdquo; la națională. Mircea Lucescu: &bdquo;Prefer să nu-l mai chem&rdquo;

Fotbalistul care are „interzis” la națională. Mircea Lucescu: „Prefer să nu-l mai chem”

I-a dat imediat răspunsul lui Gigi Becali! Varga a lămurit tot despre &bdquo;afacerea&rdquo; Munteanu

I-a dat imediat răspunsul lui Gigi Becali! Varga a lămurit tot despre „afacerea” Munteanu

Arabii, fără limite! Ofertă de 100.000.000 de euro pe sezon pentru starul Barcelonei

Arabii, fără limite! Ofertă de 100.000.000 de euro pe sezon pentru starul Barcelonei

CITESTE SI
Bogdan Ivan: &bdquo;Rom&acirc;nia mai are patru luni p&acirc;nă &icirc;n momentul &icirc;n care trebuie să-şi &icirc;nchidă minele și centralele pe cărbune&rdquo;

stirileprotv Bogdan Ivan: „România mai are patru luni până în momentul în care trebuie să-şi închidă minele și centralele pe cărbune”

&rdquo;Sunt at&acirc;t de frumoasă &icirc;nc&acirc;t bărbații nu vor să fie cu mine&rdquo;. Modelul suedez care se pl&acirc;nge de abstinență

protv ”Sunt atât de frumoasă încât bărbații nu vor să fie cu mine”. Modelul suedez care se plânge de abstinență

Ministrul Justiției le răspunde judecătorilor care au contestat reforma pensiilor speciale la CCR. Ce prevede proiectul

stirileprotv Ministrul Justiției le răspunde judecătorilor care au contestat reforma pensiilor speciale la CCR. Ce prevede proiectul

&Icirc;n prima zi de școală, elevii se vor trezi prinși la mijloc &icirc;n lupta dintre profesori și schimbările din sistem

stirileprotv În prima zi de școală, elevii se vor trezi prinși la mijloc în lupta dintre profesori și schimbările din sistem

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
UEFA Europa League
FCSB - Aberdeen


00:00
UFC
UFC Fight Night: Johnny Walker vs. Zhang Mingyang


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: Aberdeen - FCSB


00:00
UEFA Europa League
Aberdeen - FCSB


00:00
UFC
UFC 319: Dricus du Plessis vs. Khamzat Chimaev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Dolidze vs Hernandez


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - FC DRITA


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!