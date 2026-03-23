Sezonul 2025-2026 e unul pierdut pentru Vladislav Blănuță! Nu din cauza unei accidentări, ci pentru că transferul său, la Dinamo Kiev, s-a dovedit a fi o mare greșeală.

Acest eșec a fost previzibil din momentul în care Blănuță a ajuns în Ucraina iar fanii lui Dinamo Kiev au aflat despre postările sale pro-Rusia. Din acel moment, vârful român a devenit o țintă pentru suporterii ucraineni, după cum Sport.ro a arătat aici.

Și, având în vedere că un lucru care începe prost, se încheie și mai prost, aventura lui Blănuță, la Dinamo Kiev, se îndreaptă spre un „divorț“ cert. Până atunci însă, românul traversează o perioadă de coșmar! Pentru că ultima sa apariție pe teren datează din… 9 noiembrie! De atunci, Blănuță nu că n-a mai jucat pentru Dinamo Kiev dar, în ultimele șase partide, a fost lăsat în afara lotului!

Blănuță, încercare de „evadare“ eșuată în iarnă

Fostul golgheter al Craiovei și al Universității Cluj a presimțit, încă de la finalul anului 2025, că nu mai are viitor, la Dinamo Kiev. În acest sens, a avut o încercare de a-și forța plecarea, deși regulamentul nu era de partea sa.

În dialog cu Sport.ro, un apropiat al lui Blănuță, care cunoaște detaliile amănunțite ale transferului său la Dinamo Kiev, a dezvăluit ce a încercat să facă vârful de 24 de ani.

„Blănuță era disperat să plece, inclusiv în fereastra de iarnă de transferuri. Ei (n.r. – Blănuță și impresarul său italian) au cerut o derogare la FIFA, astfel încât el să fie eligibil să joace, în acest sezon, la un al treilea club (n.r. – regulamentul prevede că poți evolua la doar două echipe, de-a lungul unui sezon). Motivul invocat, pentru obținerea derogării, a fost că jucătorul nu s-a adaptat la Dinamo Kiev și e foarte nefericit acolo. De asemenea, s-a invocat faptul că Blănuță, înaintea transferului în Ucraina, a jucat pentru Craiova lui Adrian Mititelu, câteva minute, într-un meci de cupă. Și acest meci i-a luat eligibilitatea, de a se transfera la o a treia echipă, în acest sezon. Din păcate, abordarea lor, pentru a obține această derogare, a fost greșită. În sensul că ei au susținut la FIFA ca Universitatea Craiova, fiind dezafiliată, meciul în care a jucat Blănuță să nu se mai ia în considerare. Doar că, atunci când Blănuță a jucat pentru Craiova, echipa era afiliată. Iar dezafilierea ulterioară n-a mai avut impact asupra eligibilității lui Blănuță. Mai pe românește spus: se consideră că el a jucat deja pentru două cluburi, în acest sezon. Că unul dintre cluburi a fost dezafiliat ulterior, asta nu mai are relevanță pentru regula FIFA. De aceea, Blănuță a trebuit să stea, la Dinamo Kiev“, a explicat cel care a dorit să-și păstreze anonimatul din motive birocratice.

De când a ajuns, la Dinamo Kiev, în septembrie 2025, de la Craiova lui Mititelu, Vladislav Blănuță a adunat 10 meciuri și 1 gol în doar 303 minute pe teren. Dinamo Kiev, care a plătit 2 milioane de euro pentru transferul lui Blănuță, îl are pe jucător sub contract până pe 30 iunie 2030.