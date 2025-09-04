Pe lista lui FCSB s-ar fi aflat Hrvoje Smolcic, croatul de 25 de ani de la Eintracht Frankfurt, însă mutarea a picat.

Problemele medicale, motivul pentru care transferul lui Hrvoje Smolcic la FCSB a picat?!

Motivul este incert, însă cel mai probabil are de a face cu anumite probleme cu care se confruntă jucătorul. Conform expertului în transferuri Sacha Tavolieri, fotbalistul a fost ofertat și de cei de la Anderlecht, iar jucătorul a efectuat chiar și vizita medicală.

În timpul testelor, s-a constatat că Smolcic are o problemă medicală la genunchi, motiv pentru care transferul la Anderlecht nu s-a concretizat. Acesta ar putea fi explicația pentru care FCSB nu ar fi înaintat negocierile cu jucătorul croat.

Două milioane de euro este cota de piață a lui Hrvoje Smolcic, potrivit Transfermarkt.

Smolcic s-a înțeles cu Kocaelispor

La scurt timp după această veste, Hrvoje Smolcic a bătut palma cu gruparea turcă Kocaelispor, care a ajuns la un acord cu Eintracht Frankfurt pentru împrumutul fundașului central.

Turcii au anunțat că Smolcic va ajunge la Kocaelispor la finalul săptămânii.

