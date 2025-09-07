FCSB și-a dorit să se întărească pe poziția de fundaș central, iar Hrvoje Smolcic a fost o variantă solidă pentru apărarea campioanei României.



Hrvoje Smolcic a semnat cu Kocaelispor, iar turcii au anunțat mutarea



Fundașul croat de 25 de ani a fost dorit de FCSB, dar în cele din urmă cel a ajuns în Turcia, chiar dacă Gigi Becali anunțase că se află în negocieri avansate cu fotbalistul.

Hrvoje Smolcic a fost împrumutat la Kocaelispor de Farnkfurt, iar formația din Turcia a anunțat mutarea în mod oficial.

„Bun venit în marea noastră familie, Smolcic! Clubul nostru a ajuns la un acord cu Eintracht Frankfurt pentru transferul temporar al jucătorului Hrvoje Smolcic. Fundașul croat a semnat un contract de împrumut valabil până la finalul sezonului 2025-2026”, a transmis Kocaelispor pe Instagram.