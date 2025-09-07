OFICIAL Jucătorul dorit de FCSB a semnat: „Bun venit în marea noastră familie”

Alexandru Hațieganu
Jucătorul dorit de FCSB în această vară a semnat cu o formație din Turcia.

FCSB și-a dorit să se întărească pe poziția de fundaș central, iar Hrvoje Smolcic a fost o variantă solidă pentru apărarea campioanei României.

Hrvoje Smolcic a semnat cu Kocaelispor, iar turcii au anunțat mutarea

Fundașul croat de 25 de ani a fost dorit de FCSB, dar în cele din urmă cel a ajuns în Turcia, chiar dacă Gigi Becali anunțase că se află în negocieri avansate cu fotbalistul.

Hrvoje Smolcic a fost împrumutat la Kocaelispor de Farnkfurt, iar formația din Turcia a anunțat mutarea în mod oficial.

„Bun venit în marea noastră familie, Smolcic! Clubul nostru a ajuns la un acord cu Eintracht Frankfurt pentru transferul temporar al jucătorului Hrvoje Smolcic. Fundașul croat a semnat un contract de împrumut valabil până la finalul sezonului 2025-2026”, a transmis Kocaelispor pe Instagram.

Croatul a trecut de-a lungul carierei pe la NK Gospic 91, HNK Rijeka, Frankfurt și Lask. El a jucat 32 de partide în tricoul lui Frankfurt și a marcat două goluri.

Două milionae de euro este cota lui Hrvoje Smolcic, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.

FCSB, în această perioadă de mercato

Antrenor - Elias Charalambous (confirmat)

Veniri - Denis Politic (Dinamo / 970.000 de euro), Andrei Gheorghiță (Poli Iași / 250.000 de euro), Mamadou Thiam (FCSB / 50.000 de euro), Denis Alibec (FCV Farul / gratis), Daniel Graovac (CFR Cluj / gratis)

Reveniri după împrumuturi - Ovidiu Perianu (Unirea Slobozia), Nana Antwi (Hermannstadt), Laurențiu Vlăsceanu (Unirea Slobozia)

Plecări - Marius Ștefănescu (Konyaspor / 300.000.de euro), Alexandru Băluță (Los Angeles FC), Jordan Gele (Al Kharaitiyat / gratis), Ovidiu Perianu (CFR Cluj / gratis), Alexandru Musi (Dinamo / gratis), William Baeten (Flamurtari FC / gratis), Laurențiu Vlăsceanu (UTA Arad / împrumutat), Alexandru Maxim (FC Voluntari / împrumutat), Nana Antwi (Hermannstadt / împrumutat), Sebastian Radu (Progresul Spartac / împrumutat), Andrei Gheorghiță (FCU Cluj / împrumutat)

