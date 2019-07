Transfer URIAS reusit de echipa lui Cosmin Olariu! Au luat un fundas de la Inter cu peste 120 de meciuri in Serie A! Anuntul a fost facut OFICIAL

Jiangsu Suning a realizat un transfer de marca.

Echipa antrenata de Cosmin Olariu, Jiangsu Suning, a realizat un transfer de marca. Fundasul central care a evoluat in ultimele 4 sezoane pentru Inter, Miranda, si-a reziliat contractul cu gruparea din Milano si va veni sub comanda lui Olaroiu. A marcat un singur gol in 121 de meciuri pentru Inter, dar venirea lui Antonio Conte la carma echipei l-a facut pe Miranda sa vrea sa plece de la Inter, intrucat i-a fost transmis faptul ca nu mai intra in planurile echipei. Mai mult, Inter il va aduce pe Diego Godin in locul lui Miranda, care va fi titular in apararea lui Inter.

Miranda: "Voi ramane mereu fanul lui Inter"



Fundasul a postat un mesaj pe retelele de socializare prin care multumeste clubului pentru anii petrecuti la echipa si spune ca va ramane mereu fanul formatiei antrenate de Antonio Conte.

"Aici se incheie drumul meu la acest club grandios si golorios. Un club care m-a primit cu dragoste si sunt recunoscator pentru tot ceea ce am trait in acesti 4 ani minunati. Vreau sa multumesc tuturor, a fost o onoare sa imbrac triocul lui Internazionale si voi ramane mereu suporterul acestei echipe. Forza Inter", a fost mesajul postat de Miranda pe retelele de socializare.

Jiangsu Suning vrea sa lanseze bomba verii pe piata transferurilor si incearca sa il transfere si pe Gareth Bale de la Real Madrid, fiind pregatiti sa ii plateasca un salariu fabulos, insa Perez cere cel putin 50 de milioane pentru galez.

3,50 milioane de euro este cota lui Miranda (34 de ani) pe transfermarkt.com