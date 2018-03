OFICIAL! Patronii lui Inter l-au ales pe Cosmin Olaroiu! Antrenorul roman i-a luat locul lui Fabio Capello, cel care s-ar putea retrage

Fabio Capello s-a despartit marti de cei de la Jiangsu Suning pe cale amiabila, acesta putand fi ultimul capitol din cariera fabuloasa a antrenorului italian. Capello a antrenat de-a lungul timpului Milan de 2 ori, Real Madrid de 2 ori, AS Roma, Juventus, nationalele Angliei si Rusiei. Cel mai mare succes a venit in 1994 cand a castigat UEFA Champions League cu AC Milan.

Cosmin Olaroiu ii ia locul lui Capello si va antrena 2 brazilieni ce au costat 78 de milioane de euro - Alex Teixeira si Ramires. Jiangsu se afla pe locul 3 in campionatul Chinei cu 3 puncte in primele 3 etape.

Olaroiu va avea un salariu urias la noua echipa - 7 milioane de euro pe an! Clubul din China este detinut de Suning Appliance Group, compania care detine si Inter Milano

❗Official: Cosmin Olâroiu becomes the new head coach of Jiangsu Suning. pic.twitter.com/egG5n1UaFV