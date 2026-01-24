Campionatul European de handbal masculin este transmis în exclusivitate de VOYO.

Francezii au spulberat-o pe Portugalia în meciul din Grupa 1 de la Campionatul European de handbal masculin din 2026 și a câștigat la o diferență de opt goluri.

Franța - Portugalia a intrat în istoria EHF Euro 2026

A fost un meci senzațional din punctul de vedere al ofensivelor, iar cele două au reușit să înscrie un total de 84 de goluri, iar acest duel a intrat în istorie.

Meciul Franța - Portugalia a avut cel mai mare număr de reușite de la un turneu final de Campionat European de handbal masculin.

Partida a fost controlată în permanență de francezi, care după prima repriză aveau un avantaj de 13 goluri (28-15 pentru Franța), dar au lăsat-o mai „moale” în a doua parte.

Dika Mem (Franța) a fost cel mai bun marcator al meciului cu opt reușite, în timp ce portarul francez, Charles Bolzinger a avut nouă parade și un procentaj de 21,95% de mingi salvate.

În urma acestei victorii, Franța a urcat pe primul loc în Grupa 1, în timp ce Portugalia a coborât pe poziția a cincea.

