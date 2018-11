FOTO | Aparatie surpriza a lui Cosmin Olaroiu, azi, in Bucuresti! Unde a fost surprins fostul antrenor al FCSB

Cosmin Olaroiu a incheiat campionatul in China.

Antrenorul roman a revenit in Bucuresti si a participat la ceremonia de sfintire a Catedralei Neamului. Si patronul FCSB, Gigi Becali, a fost prezent la eveniment.

Aproximativ 30.000 de pelerini si 2.000 de invitati asista in aceste momente la ceremonia religioasa. Constructia Catedralei Neamului a inceput in 2010, iar initial ca proiectul sa fie finalizat pana in 2013. Zeci de milioane de euro au fost alocate de guvernele Romaniei si primarii din Bucuresti pentru ridicarea Catedralei Neamului.

Cosmin Olaroiu este foarte apreciat de patronii chinezi de la Jiangsu Suning. Antrenorul roman a terminat campionatul pe locul 5 si i-a fost propusa prelungirea contractului pana in 2021. Daca accepta, Olaroiu va castiga 14 milioane de euro in urmatorii ani si are drept obiectiv castigarea campionatului.